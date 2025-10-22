Ein halbes Jahr lang hat ein Kamerateam die Männer der Wache 3 der Münchner Berufsfeuerwehr begleitet – das Ergebnis ist jetzt im Fernsehen zu sehen. Wie die Feuerwehrleute die Zeit erlebt haben und was ihnen zufolge ein bisschen falsch rüberkommt.

Ein wissenschaftlicher Blick auf uns Menschen zeigt klar: Genetisch gesehen sind wir alle gleich. Also fast, zu 99,9 Prozent ungefähr. In den übrigen 0,1 Prozent des Erbguts stecken individuelle Informationen, beispielsweise wie groß jemand ist oder welche Haarfarbe man hat. Und glaubt man einem Sprichwort, dann besagt dieser winzige Teil womöglich auch, wie wichtig es einem ist, anderen Menschen zu helfen. „Dieses Helfer-Gen“, sagt Steve Jütersonke in die Kamera, hinter ihm ein Raum voller Feuerwehruniformen, „das hat man oder man hat’s nicht – das steckt ein bisschen in der DNA.“