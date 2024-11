Der frühere Grünen-Stadtrat Bernd Schreyer ist auch in zweiter Instanz wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Das Landgericht München bestätigte in der Berufungsverhandlung ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts München . Der Vorsitzende Richter Stephan Necknig erklärte in seiner Begründung, Schreyer habe in einer Nachricht auf der Plattform X die Kritik am Heizungsgesetz als Grund genannt, dass die Grünen sich als die neuen Juden fühlten, die „ausgemerzt“ werden sollten. Mit dem Vergleich, der sich aus diesem „Dreiklang“ ergebe, habe Schreyer den Holocaust verharmlost. Ihm wurde eine Geldstrafe von 4200 Euro auferlegt.

„Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte der 72 Jahre alte Schreyer nach dem Prozess. Auch sein Anwalt Jerzy Montag nannte das Urteil „über alle Maßen enttäuschend“. Die beiden wollen den Richterspruch aber nicht hinnehmen. „Auf jeden Fall“ werde man in Revision gehen und den Streitfall vor das Bayerische Oberste Landesgericht bringen, kündigte Montag an.

Schreyer hatte am 11. Juni 2023, einen Tag nach der ausgeuferten Demonstration gegen das geplante Heizungsgesetz des Grünen-Wirtschaftsministers Robert Habeck in Erding, auf der Plattform X folgenden Post veröffentlicht: „Ich habe mir mal die Flut an Kommentaren von sog. ’bürgerlich konservativen’ und ’rechtsextremen’ Meinungen angesehen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. ’neuen Juden’ die ’ausgemerzt’ werden müssen um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen. Furchtbar!“

Vor Gericht ließ er von seinem Anwalt vortragen, dass er keinesfalls die Kritik am Heizungsgesetz mit der Ermordung von Millionen Juden im Nationalsozialismus gleichsetzen wollte. Er habe lediglich die Hetze gegen die Grünen mit der Hetze gegen die Juden verglichen. Auch der Gutachter der Verteidigung, der Linguist Günther Grewendorf, sah in seiner Analyse des Tweets keine Volksverhetzung. Schreyer habe lediglich „die Sprachwelt“ von Propaganda gegen Grüne und Juden verglichen. Eine Verharmlosung des Holocaust „gibt dieser Text in keiner Weise her“.

Oberstaatsanwalt Andreas Franck, der Zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz, sah das völlig anders. Schreyer habe in seiner Botschaft den Holocaust zu einem „beliebigen Vergleichsobjekt degradiert“, sagte er. Das müsse ohne Ansehen der Person als Straftatbestand gewertet werden. Auch wenn die Relativierung des Holocaust wohl nicht Absicht gewesen sei, habe er diese billigend in Kauf genommen, sagt Franck.

Das Urteil und der daraus entstandene öffentliche Eindruck treffen Schreyer persönlich sehr. Da wird es ihn auch nicht versöhnen, dass ihn Richter Necknig von jedem Verdacht freisprach, ein Antisemit zu sein. Auch nahm er Schreyer ab, dass er nicht die Kritik am Heizungsgesetz mit dem Holocaust vergleichen wollte, doch habe er „eine andere Botschaft transportiert“. Schreyer habe nicht spontan in Empörung über die Vorfälle in Erding gehandelt, sondern sich noch einen Tag Zeit genommen, bevor er die Nachricht bewusst so veröffentlichte. „Er wollte nicht irgendeinen Kommentar abgeben, er wollte einen Aufreger, ein Zeichen setzen“, sagte Necknig.

Dieser Aufreger kostete Schreyer auch den bemerkenswerten Abschluss seiner langen politischen Karriere bei den Grünen. Er zählt zu den Gründungsmitgliedern in München und gehörte zu den Ersten seiner Partei, die 1986 in den Stadtrat einzogen. Später war er unter anderem von 1996 bis 1998 Landesvorsitzender in Bayern. Im Jahr 2020 gelang es ihm noch einmal, ein Mandat im Stadtrat zu erobern. Er zeigte sich überglücklich und engagierte sich vehement für seine Themen wie den Wohnungsbau, doch die Freude währte nur etwa drei Jahre, exakt bis zum 12. Juni 2023.

Am Tag nach der Veröffentlichung des Tweets, den er nach etwa drei Stunden bereits wieder gelöscht hatte, musste er sich vor seinen Parteifreunden rechtfertigen. Danach verkündeten die Grünen in einer Mitteilung, dass Schreyer sein Mandat niederlege. Schreyer selbst äußerte sich auch. „Mit allergrößtem Bedauern entschuldige ich mich für meinen Tweet vom 11.6. zum Judenvergleich im Zusammenhang mit Aufwiegelung und Verschwörung gegen Grüne. Ich distanziere mich ohne Wenn und Aber von dieser Aussage, deren schreckliche Bedeutung mir zu spät klar wurde“, schrieb er.

Vor Gericht gab Schreyer an, von seinen Parteifreunden zu dieser Aussage genötigt worden zu sein. „Ich bin am Montag, 12.06.2023, als Stadtrat der Grünen in München zurückgetreten, weil ich so unter Druck gesetzt worden bin, dass ich mich dazu gezwungen gesehen habe“, ließ er seinen Anwalt erklären. Er habe nicht einmal „eine Nacht der Überlegung und der Reflexion“ zugestanden bekommen. Selbst seine Entschuldigung habe er nicht selbst formuliert. „Mir wurde vorgesetzt, was ich zu bedauern, wofür ich mich zu entschuldigen, wovon ich mich zu distanzieren habe.“

Schreyer hat sich trotz oder möglicherweise auch wegen seines lebenslangen Einsatzes für die Grünen gefügt. Vor Gericht will er aber weiterkämpfen, wenn es sein muss nicht nur in der nächsten Instanz.