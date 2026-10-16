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Neues KochbuchYotam Ottolenghi, Weltstar der Gemüseküche, liebt Leberknödel

Lesezeit: 6 Min.

„Ich liebe die bayerische und österreichische Küche“: Yotam Ottolenghi ist in Jerusalem aufgewachsen, als Sohn einer Deutschen und eines Italieners. Seit vielen Jahren lebt er in London, wo er mehrere Restaurants betreibt.
„Ich liebe die bayerische und österreichische Küche“: Yotam Ottolenghi ist in Jerusalem aufgewachsen, als Sohn einer Deutschen und eines Italieners. Seit vielen Jahren lebt er in London, wo er mehrere Restaurants betreibt.
Foto: Pal Hansen

Yotam Ottolenghi, Starkoch und Bestsellerautor aus London, kommt nach München. Ein Gespräch über seine deutsche Großmutter, Leberknödelsuppe und Kaiserschmarrn – und darüber, ob Essen die Welt retten kann.

Interview von Bernhard Blöchl

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Yotam Ottolenghi möchte unbedingt irgendwann die Wiesn besuchen. „Das steht schon lange auf meiner Liste“, sagt der weltberühmte Koch aus London beim lockeren Plaudern vor dem Interview, das während des Oktoberfests in Berlin stattfindet. Sein neues Kochbuch „Simple too“ liegt stapelweise in der Hotelsuite, jenes Buch, das an den Bestseller „Simple“ von 2018 anknüpfen soll und das er am 11. November in einer interaktiven Live-Show im Circus Krone vorstellt.

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