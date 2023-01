Jamila Schäfer (Grüne), Sebastian Roloff (SPD) und Lukas Köhler (FDP) arbeiten seit gut einem Jahr als Bundestagsabgeordnete in Berlin. Was können sie dort in der Ampel-Koalition für ihre Stadt tun? Ein Gespräch über Schnittmengen und Streitpunkte.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Seit gut einem Jahr regieren die Münchner Abgeordneten Sebastian Roloff (39, SPD), Jamila Schäfer (29, Grüne) und Lukas Köhler (36, FDP) in Berlin mit. Roloff und Schäfer zogen im Herbst 2021 erstmals in den Bundestag ein, aber auch Köhler hat einen Neustart hinter sich: von der Opposition in die Regierung. Im SZ-Gespräch sprechen sie darüber, was die Ampel-Koalition bisher für München erreicht hat, wo es noch viel zu tun gibt - und wie frustrierend die Suche nach Kompromissen bei drei Parteien sein kann.

SZ: Treffen Sie sich manchmal im Zug von Berlin nach München oder umgekehrt?

Roloff: Wenn wir am Freitagnachmittag nach Hause fahren, sind die Möglichkeiten begrenzt. Abfahrt um 14, 15 oder 16 Uhr. Spätestens im Bordbistro trifft man sich.

Schäfer: Wir haben auch immer wieder die gleichen Bilder von überfüllten Bahnhöfen gepostet.

Roloff: Oder wir schicken uns Nachrichten: "Ich sitze bis Leipzig auf dem Boden. Wo seid ihr?" Das hat einen gruppendynamischen Effekt.

Köhler: Ich stimme zu. (lacht)

In München kennt man Probleme auf der Schiene gut, insbesondere bei der S-Bahn. Nun kommt auch noch das Desaster um die zweite Stammstrecke dazu. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat einen Termin dazu in München abgesagt und so nicht den Eindruck erweckt, dass ihn das Thema besonders interessiert.

Köhler: Es überrascht mich, dass der Eindruck entstanden ist. Die CSU wusste früh, dass die Finanzierung völlig an die Wand gefahren war, verschwieg dies zwei Jahre und versuchte dann, den Verkehrsminister so bloßzustellen. Dass er da einen Termin absagt, finde ich eine normale Reaktion. Als Ampel haben wir ein hohes Interesse daran, den ÖPNV so auszubauen, dass er möglichst gut funktioniert.

Wie kann man in Zukunft solche Infrastrukturprojekte schneller, eleganter und vielleicht sogar weniger teuer umsetzen?

Schäfer: Wir müssen den Ausbau von Schiene und ÖPNV zu einer Priorität machen - auch um die Klimaziele zu erreichen. Und man muss ehrlicher planen. Bei vielen Verkehrsprojekten waren am Anfang viel zu geringe Kosten angesetzt. Am Ende sind es dann doch Millionen mehr, manchmal sogar Milliarden.

Detailansicht öffnen Jamila Schäfer, 29, holte für die Grünen ein Direktmandat. (Foto: Catherina Hess)

Roloff: Es dürfen nicht alle Regionalisierungsmittel durch die Stammstrecke aufgefressen werden. Der Rest von Bayern darf nicht darunter leiden, dass die zweite Stammstrecke dramatisch teurer wird, auch wenn sie das wichtigste Münchner Verkehrsprojekt der nächsten Jahrzehnte ist.

Schäfer: Wir müssen auch Alternativen ehrlicher prüfen. Für die Stammstrecke gab es viele alternative Vorschläge, die etwas günstiger gewesen wären, aber von der CSU kategorisch abgelehnt wurden, zum Beispiel den S-Bahn-Südring.

München könnte mit dem aktuell geschätzten Bedarf für den öffentlichen Nahverkehr die nächsten zwanzig Jahre allein alle Mittel ausgeben, die Sie für ganz Deutschland zur Verfügung stellen. Bleibt die Verkehrswende da nicht eine Illusion?

Schäfer: Wir haben die Mittel schon erhöht. Aber wir brauchen noch viel mehr Investitionen. Die Frage ist, wie bei konkreten Projekten die Mittel verteilt werden.

Köhler: Es geht aber nicht nur um die Finanzierung. In Deutschland braucht es durchschnittlich 18 Jahre, bis eine Bahnstrecke fertig ist. Wir müssen vor allem schneller beim Planen und Genehmigen werden. Die Pläne für die Tram-West-Tangente sind in etwa so alt wie wir drei!

Detailansicht öffnen Lukas Köhler, 36, ist Vizechef der FDP-Fraktion. (Foto: Catherina Hess)

Schäfer: Genau, wir können nicht alles nur mit mehr Geld lösen, es geht auch um Prioritäten. In Bayern stecken wir viele Millionen in Straßen, die die Menschen vor Ort gar nicht wollen und die auch langfristig keinen Sinn ergeben. So eine Geldverschwendung sollten wir vermeiden. Stattdessen müssen die Mittel vorrangig in Schienenprojekte fließen.

Köhler: Ich stimme der These nicht zu, dass wir die Straßeninfrastruktur im ländlichen Raum nicht brauchen. Aber wir müssen darüber nachdenken, ob das, was vor 30 Jahren geplant wurde, heute noch sinnvoll ist.

In München wird der öffentliche Nahverkehr derzeit eher ausgedünnt als ausgebaut. Gleichzeitig steigen die Preise. Noch mal: Wie soll denn so die Verkehrswende gelingen?

Roloff: Wenn es sogar München so geht, zeigt das, dass wir ein Finanzierungsproblem haben. Man könnte problemlos den Verkehrsetat noch einmal sinnvoll ausgeben jedes Jahr. Für eine Busstrecke oder einen erhöhten Takt braucht man keine 18 Jahre. Da könnte Geld schnell so verwendet werden, dass es auch ankommt.

Müssen Sie in Berlin Investitionen in eine reiche Region wie München verteidigen?

Roloff: Es heißt schnell: Du weißt aber schon, welche Region du vertrittst und wie da die finanzielle Ausstattung ist. Wenn man mit Sondermitteln um die Ecke kommt, muss man sich teilweise mehr anstrengen als etwa eine Kollegin aus Mecklenburg-Vorpommern.

Detailansicht öffnen Sebastian Roloff, 39, SPD, ist für den Münchner Süden im Bundestag. (Foto: Catherina Hess)

Schäfer: Wir schauen, dass München nicht zu kurz kommt und es trotzdem eine gerechte Verteilung gibt. Aber man muss schon eine gute Begründung haben für Einzelprojekte, die über eine normale Förderung hinausgehen.

Köhler: Das ist auch richtig, weil es das hart erwirtschaftete Geld der Bürgerinnen und Bürger ist. Und München und Bayern sind nicht schlecht bedacht mit Regionalmitteln.

Das andere große Thema in München ist die Explosion der Mietkosten. Da gibt es viele Wünsche an den Bund. Welches Zwischenzeugnis würden Sie sich hier ausstellen?

Roloff: Der Koalitionsvertrag setzt vor allem auf die 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100 000 geförderte. Das Problem ist, dass wir da wegen der globalen Situation, der Rohstoffpreise und der Fachkräftesituation nicht hinterherkommen. Klar hätte ich mir noch deutlich mehr Regulierung vorstellen können, was Mietpreise betrifft, als im Koalitionsvertrag vereinbart. Aber wenn wir es schaffen, heuer die Themen, die schon vereinbart sind, umzusetzen, dann sind wir schon weiter. Und das Vorkaufsrecht kommt, wenn auch nicht so schnell, wie wir uns das gewünscht hätten.

Dabei geht es darum, dass Kommunen von Gentrifizierung bedrohte Häuser wieder kaufen können, nachdem ein Gerichtsurteil dies untersagt hatte. Die FDP hat eine Neuregelung lange blockiert - in der Rathaus-Koalition herrscht darüber großer Unmut.

Köhler: Wir haben jetzt einen guten Weg gefunden. Das muss sauber geplant sein. Eine nächste Runde vor dem Bundesverwaltungsgericht will sich niemand leisten.

Die Stadt soll also weiter Immobilien in Milieuschutz-Gebieten kaufen können?

Köhler: Die Ministerien müssen noch die anstehenden Fragen klären. Ich bin aber optimistisch, dass es bald eine Regelung geben wird.

Versprochen ist auch eine Neuregelung der Kappungsgrenze, also der Obergrenze für die Erhöhung der Miete - sie soll von 15 auf elf Prozent in drei Jahren gesenkt werden.

Schäfer: Das soll gemeinsam mit dem Vorkaufsrecht auf den Weg gebracht werden. Auch da gibt es noch Diskussionen zwischen den Ministerien zu den Details. Wir machen aus Münchner Perspektive Druck, dass es so schnell wie möglich kommt, weil hier in München der Druck am allergrößten ist. In meinen Bürgersprechstunden kommt das Thema Wohnen am häufigsten. Das wird euch ähnlich gehen.

Köhler: Das ist natürlich ein präsentes Thema. Wir würden gern mehr und schneller bauen. Aber das vergangene Krisenjahr war im Bau nicht einfach. Und schon vor dem Krieg gab es wegen Corona Probleme bei den Lieferketten.

Roloff: Miete ist auch in meinen Sprechstunden das größte Thema. Teilweise auch die Rente und die Energiepreise. Das greift ineinander, weil sich oft gerade ältere Menschen den Lebensunterhalt nicht mehr leisten können.

Den Mindestlohn hat die Ampel-Koalition auf zwölf Euro erhöht. In einer teuren Stadt wird das bei der aktuellen Inflation verpuffen. OB Dieter Reiter (SPD) fordert deshalb einen eigenen Münchner Mindestlohn.

Schäfer: Es ist gut, das zu diskutieren. Anders als oft behauptet, ist es nicht schlecht für die Wirtschaft, wenn die Löhne steigen. Man braucht für eine florierende Wirtschaft auch Menschen, die sich etwas leisten können.

Roloff: Ich kann mir einen höheren Mindestlohn vorstellen, auch qua Gesetz. Regionalisiert oder nicht. Das scheint mir aber nicht mehrheitsfähig in der Ampel zu sein. Wir müssen da dran bleiben, weil zwölf Euro jetzt viel weniger wert sind als noch vor einem Jahr. Man muss von seiner Arbeit leben können, das sollte auch für die FDP nachvollziehbar sein.

Köhler: Ich glaube nicht, dass wir einen regional spezifischen Mindestlohn brauchen. Die wenigsten Betriebe hier können es sich leisten, nur Mindestlohn zu zahlen, weil sie sonst keine Arbeitskräfte finden.

Bei diesem Thema haben Sie sehr unterschiedliche Positionen. Ist es frustrierend, wenn Sie Ihre Standpunkte ständig in Kompromisse zusammenführen müssen?

Roloff: Natürlich habe ich mit jemandem aus dem linken Flügel der Grünen mehr Schnittmengen als mit einem durchschnittlichen Liberalen. Wenn man aber mal verstanden hat, wo der gegenseitige Schmerz liegt, erlebe ich eine große Offenheit, den gemeinsamen Nenner zu finden.

Köhler: Wir müssen in Deutschland dringend weg von der Idee, dass Streit in der Sache und Streit um die Person das Gleiche sind. Mir macht es eine Menge Spaß, miteinander zu regieren, sich die Köpfe heiß zu diskutieren und auf einem sehr positiven Niveau um Lösungen zu ringen.

Schäfer: Mich frustriert es schon manchmal. Die Krisen überlagern sich und es fällt manchmal schwer, eine gemeinsame Analyse zu finden. Trotzdem ist es uns meist gelungen, tragfähige Kompromisse zu machen.

Müssen die Grünen zu viele Kompromisse eingehen?

Schäfer: Der Klimaschutz kommt gerade zu kurz. Wir müssen noch viel mehr tun, um die Treibhausgase zu reduzieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Da wünsche ich mir manchmal, dass das noch mehr als gemeinsames Anliegen aller Beteiligten dieser Bundesregierung angepackt wird.

Die Voraussetzungen für die Photovoltaik wurden verbessert. Trotzdem hat der Stadtrat den Ausbau in München zuletzt als desaströs bezeichnet. Muss noch mehr vom Bund kommen?

Köhler: Wir haben viele bürokratische Hürden abgebaut. Natürlich hängt es auch an den Ländern und Kommunen, wie viel sie nutzen. In München ist ein hohes Bewusstsein dafür da.

Roloff: Bei PV-Anlagen haben wir ein riesiges Rohstoffproblem. Selbst wenn man eine unbegrenzte Summe ausgeben könnte und auf jedes Gebäude in München sofort eine Anlage setzen wollte - man würde diese nicht herbringen. Dazu kommt wieder das Fachkräfteproblem. Aber natürlich muss das schneller gehen.

Schäfer: Es dauert ewig, bis die Anlage auf dem Dach steht. Wir müssen unsere Industrie in dem Bereich stärken, damit es schneller geht. Wir haben viel aufzuholen, was davor nicht gemacht wurde. Das merkt man auch bei der Solarenergie.

Im Rathaus herrscht der Eindruck einer abgehobenen Bundespolitik, die sich nicht genug um die Münchner Probleme kümmert. Welchen Draht haben Sie zu Ihren Fraktionen im Rathaus?

Köhler: Wir haben eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe in München, mit den Stadträten, Bezirksausschuss-Mitgliedern und uns Abgeordneten. Die einzige Regel ist, dass da keine Memes, also vermeintlich lustige Bilder, reingepostet werden.

Roloff: Wir sind mehrmals pro Woche im Austausch mit der Stadtratsfraktion und mit dem Parteivorsitzenden. Dieter Reiter und Verena Dietl melden sich immer, wenn sie etwas haben. Wenn ich umgekehrt Rückmeldung von der Stadtratsfraktion brauche, bekomme ich die schnell.

Schäfer: Wir haben auch verschiedene Chatgruppen. Wenn ich mich zum Beispiel mit den Jobcentern treffe, dann spreche ich vorher mit einer Sozialpolitikerin im Stadtrat darüber, welche Themen sie gerade beschäftigen. Der Fraktionsvorsitzende Dominik Krause ist einer meiner längsten Weggefährten. Wenn ich mit Freunden ein Bier trinken gehe, ist er auch oft dabei.

SZ: Wie sehen Sie die Arbeit der Koalition im Rathaus? Da ist es ja nicht immer ganz einfach zwischen Grünen und SPD.

Roloff: Die inhaltlichen Schnittmengen sind größer, als man mit Blick auf die Außenwirkung meint. Die Diskurse auf Twitter sind ja legendär. Ich kenne nicht alle Hintergründe und Befindlichkeiten. Aber ich wundere mich manchmal, warum Themen, bei denen man nicht weit auseinander liegt, so eskalieren. Ich wäre froh über eine rot-grüne Mehrheit im Bund. Versteh' mich nicht falsch, Lukas. Aber jetzt machen wir es auch gerne in der Ampel.

Köhler: Fürs Land ist es besser.

Schäfer: Wir drei haben unterschiedliche politische Überzeugungen, aber auch den Vorteil, dass wir einer ähnlichen Generation angehören und uns gern miteinander austauschen. In der Sache streiten ist einfacher, wenn man menschlich gut miteinander klarkommt.