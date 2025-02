Die Münchner Streichquartett-Biennale im Bergson bricht mit einigen Konzert-Konventionen. Es gibt mehrere Bühnen, das Publikum ist zerstreut, nicht jeder findet einen Sitzplatz. Am Ende erwächst jedoch ein besonderer Dialog aus Klang und Raum.

Kritik von Paul Schäufele

Drei Bühnen für vier Streichquartette sind im Atrium des „Kunstkraftwerks Bergson“ verteilt. Außerdem gibt es Stühle, von denen die meisten schon besetzt sind, als der Publikums-Strom noch munter fließt. Einerseits trifft man also auf Leute, die schon mit Quiche und Aperol ausgestattet auf Stehtische oder durch Kaschmirschal reservierte Sitze zusteuern, andererseits auf diejenigen, die blinzelnd nach Orientierung suchen. Und ob man wirklich richtig steht, zeigt einem hier auch das Licht nicht, das über die von der Decke hängenden Kohlesilos zieht. „Wissen Sie, wo man sich am besten platziert?“ – Nein, aber so kommt man ins Gespräch und vermutet: Diese zweite Ausgabe der Münchner Streichquartett-Biennale ist etwas anderes. Hinterher weiß man: Sie ist ein Gesamtkunstwerk aus Licht, Bild, Raum und Musik.