Der Bergbus des Deutschen Alpenvereins (DAV) nimmt am Samstag, 19. Juni, Fahrt auf - zunächst für zehn Wochen. Er fährt immer samstags und sonntags von München in die drei Regionen Chiemgau (über Aschau, Sachrang und Schleching), Ammergau (bis nach Schloss Linderhof in Ettal) und Blauberge/Rofan (über Bad Wiessee und Kreuth bis nach Steinberg am Rofan). Pro Tag starten zwei Busse mit zwei unterschiedlichen Routen. Tickets sowie Informationen zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Preisen gibt es online auf der Homepage muenchnerbergbus.de. Die Mitnahme von Fahrrädern (bis 15 Kilo), Kletterausrüstung, Kraxen oder Kinderwägen ist möglich. Das Angebot steht allen offen, DAV-Mitglieder erhalten einen Rabatt.