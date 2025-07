Zwei Kinder sind bei einem Unfall mit einer Tram am Donnerstagabend in Berg am Laim schwer verletzt worden.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die beiden, die wohl auf einem E-Scooter unterwegs waren, gegen 20 Uhr frontal von der Tram erfasst. Den genauen Unfallhergang untersucht derzeit die Polizei.

Beide Kinder wurden schwer verletzt in Spezialkliniken gebracht – das eine in ein Münchner Krankenhaus, das andere per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau. Die Mutter, die den Unfall mit anschauen musste, und der Trambahnfahrer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Weitere Einzelheiten zu dem Unfall wollte die Polizei am Freitagmittag bekanntgeben.