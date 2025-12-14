Erneut ist es in Berg am Laim zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen. Am Dienstag vergangener Woche kollidierte ein 57-jähriger Münchner gegen 19.20 Uhr auf der St.-Veit-Straße in Richtung Heinrich-Wieland-Straße mit seinem E-Scooter, einem Scuddy, aus bislang unbekannten Gründen mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto. Er stürzte und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er am Freitag seinen Verletzungen.