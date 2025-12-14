Zum Hauptinhalt springen

Berg am LaimE-Scooter-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Der E-Scooter-Fahrer wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht, wo er drei Tage später starb.
Der E-Scooter-Fahrer wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht, wo er drei Tage später starb. (Foto: www.imago-images.de)

Ein 57-jähriger Münchner kollidiert mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Drei Tage später erliegt er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Erneut ist es in Berg am Laim zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen. Am Dienstag vergangener Woche kollidierte ein 57-jähriger Münchner gegen 19.20 Uhr auf der St.-Veit-Straße in Richtung Heinrich-Wieland-Straße mit seinem E-Scooter, einem Scuddy, aus bislang unbekannten Gründen mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto. Er stürzte und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er am Freitag seinen Verletzungen.

Bereits im November war es auf der Kreillerstraße zu zwei tödlichen Unfällen gekommen. Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge starb ein vierjähriger Bub, wenige Tage später erfasste ein Pkw eine 81-Jährige, die dabei zu Tode kam.

