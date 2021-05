Eine Schlägerei und mehrere Schüsse haben am Samstag einen Großeinsatz der Polizei in Berg am Laim nach sich gezogen. Gegen 17.15 Uhr waren beim Notruf mehrere Meldungen über Schüsse im Behrpark eingegangen. Die Leitstelle schickte mehrere Streifen los. Als sie am Ort des Geschehens ankamen, hatte sich die Situation bereits beruhigt, die vermeintlichen Täter waren geflohen. Zeugen berichteten von etwa 20 beteiligten Jugendlichen. Am Tatort fanden die Polizisten Patronen einer Schreckschusspistole und einen Baseballschläger. Unterstützt durch einen Hubschrauber konnten die Beamten mehrere jugendliche Tatverdächtige aufspüren. Ob darunter auch der Schütze war, ist laut Polizei Stand Montag noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen berichteten, er habe nicht auf Personen gezielt, sondern drei oder viermal in die Luft geschossen. Die Waffe konnte gleichwohl bislang nicht gefunden werden.