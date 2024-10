Ein Pizzabote ist am Sonntagabend in Berg am Laim von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt worden. Der 47-jährige Mann wollte gegen 19.45 Uhr eine Lieferung in der Echardinger Straße zustellen. Als er dort eintraf, bemerkte er eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen, alle männlich. Drei Personen näherten sich dem Pizza-Auto, es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.