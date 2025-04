Ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen hat am Donnerstag in Berg am Laim einen Großeinsatz der Polizei mit mehr als 60 Beamten ausgelöst. Im Echardinger Grünstreifen sollen zwei Brüder, 18 und 15 Jahre alt, jeweils eine Schusswaffe und ein Messer gezogen und ihre Kontrahenten bedroht haben. Zeugen riefen die Polizei, als diese eintraf, waren die Jugendlichen aber schon verschwunden. Wenig später nahmen die Beamten den 18-jährigen Münchner in der Berg-am-Laim-Straße fest. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sie die Verpackung einer Softair-Waffe, die Waffe selbst aber blieb verschwunden. Der 15-Jährige wurde ebenso festgenommen, auch bei ihm fanden die Beamten keine Waffen. Beide wurden wegen Bedrohung angezeigt und wieder entlassen.