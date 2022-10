Anwohner beschweren sich in der Nacht zu Sonntag über den Lärm vor einem Lokal. Am Ende rückt die Polizei mit einem Großaufgebot von etwa 60 Beamten an.

Mit etwa 60 Beamten hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Veranstaltung in einem Club in der Berg-am-Laim-Straße aufgelöst. Nach Beschwerden von Anwohnern über den Lärm in und vor dem Lokal hatten Polizisten erstmals um 0.40 Uhr den Veranstalter aufgefordert, die Musik leiser zu stellen.

Weil der dem nicht nachkam und die Stimmung unter den teils alkoholisierten Gästen aggressiv war, wie die Polizei mitteilte, rückten um kurz nach zwei Uhr insgesamt 15 Streifenwagen und ein Einsatzzug an und schickten die 150 bis 200 Gäste nach Hause. Eine 31-Jährige, die partout nicht gehen wollte, nahmen sie in Gewahrsam. Den Veranstalter zeigten sie wegen einer Ordnungswidrigkeit an.