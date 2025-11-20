Eine 81-Jährige ist am Mittwochnachmittag in Berg am Laim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin kurz nach 15 Uhr auf Höhe der Kreillerstraße 20 unterwegs, als sie von dem Pkw erfasst wurde. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf verstarb.

Laut Polizei wollte die 81-Jährige die Straße überqueren. Ihr wurde zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen wegen des stockenden Verkehrs Vorrang gewährt, woraufhin sie den äußeren Fahrstreifen betrat. Dort wurde sie vom Wagen eines 31-Jährigen erfasst. Die Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei dauern an.

Erst vor wenigen Tagen war auf der Kreillerstraße ein vier Jahre alter Junge nach einem Zusammenprall von zwei Autos an der Kreuzung mit der St.-Veit-Straße gestorben. Er saß zusammen mit einem weiteren Kind im Wagen einer 37-jährigen Frau, als dieser mit einem anderen Auto kollidierte, dessen Lenker mutmaßlich zu schnell und bei Rot über die Kreuzung gefahren war.

Die Kreillerstraße ist die Hauptdurchgangsstraße durch den Münchner Stadtteil Berg am Laim. Sie wird an der Grenze zum Stadtteil Trudering zur Wasserburger Landstraße. An dieser Stelle kam vor eineinhalb Jahren eine Radfahrerin ums Leben, nachdem sie von einem Lastwagen überrollt worden war.