Eine 81-Jährige ist am Mittwochnachmittag in Berg am Laim von einem Auto tödlich verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, war die Seniorin auf Höhe der Kreillerstraße 20 unterwegs, als sie von dem Pkw erfasst wurde. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kam, konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht sagen.
UnfallBerg am Laim: 81-jährige Fußgängerin tödlich verletzt
In Berg am Laim wird die Seniorin von einem Auto erfasst. Kurz darauf stirbt sie.
