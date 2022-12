Klima-Aktivisten kleben sich in Berg am Laim fest

Am Morgen haben sich sieben Protestierende an der Kreuzung Ampfingstraße/Berg-am-Laim-Straße auf die Fahrbahn geklebt. Die Polizei war offenbar mit großem Aufgebot im Einsatz.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Mittwochmorgen in Berg am Laim auf die Fahrbahn geklebt. Einer Augenzeugin zufolge war gegen neun Uhr an der Ampfingstraße Kreuzung Berg-am-Laim-Straße in Richtung Norden (Leuchtenbergring) ein massives Polizeiaufgebot mit etwa 15 Fahrzeugen und schwarzgekleidete Polizisten zu beobachten.

Die Aktivisten posteten bei Twitter ein Bild ihrer Protestaktion und kritisierten, dass ihr Anliegen über die Feiertage hinaus ins neue Jahr verdrängt werden würde.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Polizei gab bisher lediglich bekannt, dass sich zehn Personen auf der Fahrbahn befunden hätten, sieben von ihnen klebend.