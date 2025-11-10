Zum Hauptinhalt springen

Berg am LaimKind stirbt nach Unfall mit zwei Autos

Die Münchner Polizei musste zu einem Verkehrsunfall in Berg am Laim ausrücken (Symbolbild).
Die Münchner Polizei musste zu einem Verkehrsunfall in Berg am Laim ausrücken (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Eine Frau mit zwei vierjährigen Kindern im Auto will nach links abbiegen. Auf der Kreuzung kommt ein anderes Fahrzeug entgegen. Ein Kind verstirbt später im Krankenhaus.

Ein vier Jahre altes Kind ist nach einem Zusammenprall von zwei Autos an einer Kreuzung in München ums Leben gekommen. Es saß zusammen mit einem weiteren Kind im gleichen Alter im Wagen einer 37-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wollte am Nachmittag an einer Kreuzung der Kreillerstraße und der St.-Veit-Straße im Stadtbezirk Berg am Laim nach links abbiegen.

Der Räumungspfeil an der Kreuzung habe für sie Grün gezeigt, hieß es. Auf der Kreuzung prallte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, der in Richtung Trudering fuhr. Am Steuer saß ein 60-Jähriger, auf dem Beifahrersitz eine 30-Jährige.

Alle Erwachsenen und Kinder wurden bei dem Unfall verletzt – eines der Kinder hatte schwerste Verletzungen und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

