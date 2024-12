Normalerweise wird der Rettungsdienst selbst zu Hilfe gerufen – doch in München ist die Feuerwehr nun wegen eines Gasaustritts zu einer Rettungswache in Berg am Laim ausgerückt. Am Donnerstagabend habe ein Mitarbeiter einen seltsamen Geruch in der Wache gemerkt und sei dann in den Keller gegangen, teilte die Feuerwehr mit.