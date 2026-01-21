Zum Hauptinhalt springen

Berg am LaimElfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der viel befahrenen Berg-am-Laim-Straße ereignet. (Archivbild)
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der viel befahrenen Berg-am-Laim-Straße ereignet. (Archivbild) (Foto: Robert Haas)

Der Junge war auf dem Weg zur Schule, als es zu dem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erneut ist es auf der zentralen Verkehrsachse durch den Münchner Stadtteil Berg am Laim zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Schulkind wurde am Dienstagmorgen auf der Berg-am-Laim-Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Im vergangenen Jahr starben in der Nähe kurz nacheinander zwei Menschen bei Verkehrsunfällen.

Der Unfall ereignete sich, als gegen 7.35 Uhr ein 56 Jahre alter Münchner mit seinem Auto auf dem mittleren von drei Fahrstreifen stadtauswärts in Fahrtrichtung Kreillerstraße unterwegs war. An der Kreuzung zur Schlüsselbergstraße wollte er bei Grün geradeaus weiterfahren. Zur selben Zeit betrat laut Polizei ein elfjähriger Junge zwischen zwei auf dem ersten Fahrstreifen verkehrsbedingt haltenden Autos und trotz des für Fußgänger geltenden Rotlichts den Kreuzungsbereich. Dort kam es zum Zusammenstoß.

Der Elfjährige brach sich das linke Schlüsselbein und erlitt zudem eine Knieverletzung und Prellungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

