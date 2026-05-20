Nur auf den ersten Blick mag es erfreulich erscheinen, dass die Zahl der Beratungsfälle des Münchner Vereins „Before“ im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen ist. Die vor etwas mehr als einem Jahrzehnt gegründete Hilfsorganisation unterstützt Opfer von Diskriminierung , Rassismus und rechter Gewalt, und für 2024 hatte sie einen Höchststand von 465 Fällen gemeldet, in denen sie knapp 700 Betroffene beraten hatte. Im Jahr 2025 waren es nur noch 312 Fälle mit insgesamt 454 Beteiligten.

Dieser Rückgang um etwa ein Drittel liege aber nicht daran, dass es weniger Vorfälle gegeben habe, erläuterte der geschäftsführende Vereinsvorstand Siegfried Benker bei der Vorstellung der Jahresbilanz: Er sei vielmehr darauf zurückzuführen, dass die sieben, alle nur in Teilzeit tätigen Mitarbeitenden von „Before“ an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt seien und nicht alle Anfragen annehmen könnten. So kamen 2025 lediglich 167 neue Fälle zu den bereits registrierten dazu. „Langfristige Folgen brauchen auch langfristige Beratungstätigkeiten“, erklärte Benker.

Zeitweise musste sein Verein einen „Fallannahmestopp“ erlassen und Ratsuchende auf später vertrösten. Mit offensichtlich abschreckender Wirkung, sagt Benker: „Wir verlieren viele Menschen, die sich dann nicht mehr melden.“ Von 77 zunächst Abgewiesenen kamen nach ein paar Wochen oder Monaten nur 17 noch einmal zurück, also nur etwa jeder Fünfte.

Die Arbeit von Hilfsorganisationen gegen Diskriminierung und rechte, menschenfeindliche, gruppenbezogene Gewalt werde zunehmend schwieriger. Bund und Land fahren Angebote und Zuschüsse zurück, insofern zeigt sich Benker froh, dass sein Verein im Rahmen eines kommunalen Netzwerks von der Stadt München gefördert wird, mit knapp einer halben Million Euro pro Jahr. „Aber wir bräuchten mehr Mittel und mehr Personal“, sagt Benker. Als ehemaliger Stadtrat der Grünen kennt er die aktuellen Sparzwänge der Stadt, dennoch mahnt er: „Die Betroffenen werden allein gelassen, wenn man die Beratung reduziert.“

In diesem Jahr legte „Before“ den Schwerpunkt seiner Bilanz auf die langfristigen Folgen von Diskriminierung und menschenfeindlicher rechter Gewalt. Bei der Beratung in Diskriminierungsfällen gehe es überwiegend um rassistische Beleidigungen am Arbeitsplatz, berichtete die „Before“-Mitarbeiterin Lea Tesfaye. Ihr Teilbereich machte im vorigen Jahr etwa die Hälfte der Beratungstätigkeit aus – 158 Fälle mit 209 Ratsuchenden, darunter 33 Kinder unter zwölf Jahren. Dabei sei auch eine Zunahme von Fällen in Bildungseinrichtungen sowie Diskriminierungen wegen einer Behinderung zu verzeichnen. „Ratsuchende nennen meistens mehr als eine Folge von Diskriminierung“, sagt sie.

Die Betroffenen verlieren oft das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen.

Wie sich die Folgen langfristig auswirken können, schilderte sie am Fallbeispiel einer schwarzen Frau, die in der Gastronomie tätig war, dort rassistische Ansprachen sowie sexuelle Belästigungen erfuhr und letztlich gekündigt wurde, als sie dies ihrem Arbeitgeber meldete. Neben psychischen Folgen wie schwindendem Selbstwertgefühl habe die Frau einen beruflichen Abstieg sowie finanzielle Einbußen hinnehmen müssen und sich zunehmend aus ihrem sozialen Umfeld zurückgezogen. „Die Betroffenen verlieren oft das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen“, resümierte Tesfaye. Wenn sich die Menschen aber aus der Gesellschaft zurückziehen, „hätten die Täter ihr Ziel erreicht“, sagte Benker und forderte: „Sie dürfen keinen Erfolg haben. Die Opfer sollen zurückfinden in ihren Alltag.“

Wie schwierig und langwierig das mitunter sein kann, berichtete Matthias Schmidt-Sembdner, der Betroffene von rechter Gewalt berät und im vorigen Jahr 154 Fälle auf dem Tisch liegen hatte, hinter denen 245 Einzelpersonen stehen (darunter 45 Kinder), aber auch sieben Gruppen wie Hausgemeinschaften oder Schulklassen. Dabei betreute Schmidt-Sembdner auch im vorigen Jahr noch Hinterbliebene und Überlebende des Oktoberfest-Attentats von 1980 und des OEZ-Anschlags von 2016.

„Die Fälle ziehen sich teilweise über Jahre hin und binden Kapazitäten“, sagte Benker: „Wir sehen, dass Diskriminierung und Gewalt langfristige Folgen haben, aber wir können die nötige Unterstützung nicht immer geben.“

Erschwerend hinzu kommt, dass auch der Verein selbst zum Ziel rechter Hetze geworden ist. In jüngerer Vergangenheit ging er juristisch gegen Falschbehauptungen vor, die in rechten Kommunikationsnetzen verbreitet worden waren. Von bislang neun Verfahren hat „Before“ bereits acht gewonnen, eins ist noch anhängig. Aber auch das bindet Kapazitäten, die dann nicht für die Beratung von Opfern und deren Angehörigen zur Verfügung stehen.