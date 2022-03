"Nur in Ausnahmefällen" treten Martin Kälberer (l.) und Werner Schmidbauer derzeit zusammen auf, so wie am 19. März in St. Maximilian.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Kultureinrichtungen in der Stadt stellen Benefizveranstaltungen auf die Beine. Was in den kommenden Tagen geplant ist - ein Überblick.

Von Michelle Rigohrt

Nach einer sechsjährigen Kreativpause (die nur zu besonderen Anlässen unterbrochen wurde), kommt das musikalische Duo Schmidbauer & Kälberer wieder zusammen. Alles für den Frieden. Zusammen mit dem Chor St. Maximilian, der unter der Leitung von Gerald Häusler singt, der Musikerin Fany Kammerlander und das Kammermusikensemble Munich Tetra Brass treten treten sie am Samstag, den 19. März um 20 Uhr in der Kirche St. Maximilian auf. Alle Musikerinnen und Musiker, sowie Techniker arbeiten umsonst, um das Benefizkonzert zur Hilfe der Ukraine auf die Beine zu stellen. Der Eintritt ist frei und kann auch kostenlos über den Streamlink auf der Homepage der St. Maximilian Kirche mitverfolgt werden.

Die Umstände in der Ukraine stehen weiterhin unter keinem guten Stern. Doch die Unterstützung aus allen Richtungen lässt nicht nach. Am Samstag, den 19. März gibt es daher auch im Deutschen Museum ein Sonderprogramm: Der Astro-Aktionstag für die Ukraine. Für die Besucherinnen und Besucher des Museums ist der Eintritt für das Planetarium frei. Eine zusätzliche Vorstellung mit Live-Moderation, zwei Vorträge und die Wiedereröffnung der Oststernwarte mit dem Goerz-Teleskop sind zugunsten der Ukraine geplant. Jeder Spendenbeitrag, der an der Eingangshalle, sowie an der Spendenbox in der Oststernwarte abgegeben werden kann, ist Willkommen.

Eine blaue Flagge mit einem einzelnen gelben Stern darauf. Diese hat Christian Schnurer 2019 anlässlich des deutsch-ukrainischen Literaturtreffens "Eine Brücke aus Papier" entworfen. Aus Respekt vor den ukrainischen Entwicklungen, die den europäischen Vorstellungen entsprechen, wurde die Flagge "Single-Star" in München und Mariupol am Asowschen Meer gehisst. Am Sonntag, den 20. März um 11 Uhr, soll die Flagge nun wieder in München über dem Kreativquartier wehen. Schnurer hofft, dass die Flagge "als Zeichen einer unteilbaren Einheit verstanden wird."

Kultureinrichtungen in München behalten ihr Tempo bei und stellen weiterhin Benefizveranstaltung zur Hilfe der Ukraine auf die Beine. Wie etwa die Mieter der Probenraum-Ballung "Giesinger Rockpalast", die am 19. März, 20 Uhr, zum Benefizkonzert ins Backstage laden. Unter dem Motto "Solidarity To Ukraine!" spielen die vier Rockbands Life on Wheels, The Riggest, Stonesquare und Kesurapan. Die gesamten Eintrittskosten gehen an die Organisation Humedica, die Einsatzteams und Hilfstransporte in die Grenzgebiete schickt.

Musik ist die universelle Sprache der Menschheit", so formulierte es 1835 der Dichter Henry Wadsworth Longfellow. Der Münchner Musikverlag Trikont ist überzeugt, "dass keine Kunst ausdrucksstärker und potenziell demokratischer ist als Populärmusik", so steht es auf der Webseite. Diese universelle, potenziell demokratische Sprache will der Musikverlag nutzen: Zusammen mit dem in der Ukraine geborenen Berliner Musiker Yuriy Gurzhy hat man beschlossen, ab jetzt alle Erlöse des von ihm zusammengestellten Samplers "Borsh Division - Future Sound of Ukraine" von 2016 an die Brücke der Hoffnung zu spenden. Das Hilfswerk vermittelt Partnerschaften mit ukrainischen Kindern, sammelt Strümpfe, Schals und Handschuhe für Geflüchtete und führt Hilfsgüter in die Ukraine ein.