Als würde ein Korken von einer Sektflasche knallen, so entlädt sich der Jubel aus den vollen Reihen der Isarphilharmonie. Ein geglückter Konzertabend ist nötig, scheint es. Denn in die Kakofonie, die den Sound der Weltlage ausmacht, sendet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) mutmachende Klänge. Die Musikerinnen und Musiker spielen traditionell für das Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung „ SZ Gute Werke “. Seit 1948, als der Verein seine Arbeit unter dem Namen „Adventskalender für gute Werke“ aufnahm, unterstützt er bedürftige Menschen in München und Umgebung. Im vergangenen Jahr kamen so mehr als 7,4 Millionen Euro zusammen, die ohne Abzüge an Bedürftige ausbezahlt wurden. Eine Säule des Spendenaufkommens ist seit 26 Jahren das BRSO-Benefizkonzert.

Und da man mit guten Bräuchen nicht ohne Not brechen soll, hat das BRSO wie jedes Jahr auch für den vergangenen Samstagabend einen glänzenden Solisten eingeladen: Seong-Jin Cho, auf den 2015 die ganze Welt blickte, als er den Warschauer Chopin-Wettbewerb gewonnen hat. Schon 2018 hat der Koreaner den Solopart im Benefizkonzert übernommen. Damals noch als Einspringer für Lang Lang, heute als der jung vollendete Pianist, der er ist.

Handfeste Akkordwellen in unwirklichem Glitzern: Seong-Jin Cho beherrscht gradlinig souverän den Flügel. (Foto: Stephan Rumpf)

Johannes Brahms’ notorisch schwierigem zweitem Klavierkonzert widmet sich Seong-Jin Cho furchtlos, doch nicht ohne Respekt. Er weiß, dass das Riesenwerk eine vollständige Ausrüstung zwischen Tapezierbürste und Feinhaarpinsel erfordert. Aber er weiß auch, dass er sie in Händen hält. Und so kann er auf den eröffnenden Hornruf antworten mit gradliniger Souveränität, die andeutet: Von sentimentalen Gesten hat man sich losgesagt, hier geht es um die stringente Entfaltung einer großen Erzählung. Im Anspruch, dabei die Vielstimmigkeit des Satzes zu durchleuchten, trifft Seong-Jin Cho sich mit Simon Rattle. Gemeinsam verabschiedet man sich von überflüssigen Ritardandi, um umso aufmerksamer den motivischen Entwicklungen zu lauschen, die sich am Klavier in handfesten Akkord-Wellen und unwirklichem Glitzern manifestieren.

Dabei hält sich Rattle dynamisch zurück, lässt dem nicht zum Donnern neigenden Pianisten den Vortritt. Einzig im Scherzo fährt ein Beethoven’scher Affekt in den Dirigenten, der die synkopierten Einsätze der tiefen Streicher am Anfang stärkt. Seong-Jin Cho nimmt es als Impuls, noch leidenschaftlicher zu spielen, ohne dabei seine schlanke Anschlagskultur aufzugeben. Schlicht umwerfend etwa die wie körperlos schwebenden Oktaven. All das bereitet vor auf das Andante, das in dieser Besetzung nicht übermäßig vergrübelt einsetzt. Eher betont man den Charakter des rhapsodisch Fließenden, bringt im freien Fluss den emotionalen Gehalt des Satzes auf den Punkt. Schönstes all’ongarese-Spiel demonstrieren Pianist wie Orchester im Finale. Die perfekten Oktavgriffe setzt Seong-Jin Cho hier absolut a tempo ein, was dem Satz die Stimmung des Tänzerischen gibt, die er braucht.

Bravo! Ein begeistertes Publikum applaudiert zu einem gelungenen Benefizkonzertabend für das SZ-Spendenhilfwerk Gute Werke (Foto: Stephan Rumpf)

Sandra Geisler, geschäftsführende Vorständin von SZ-Gute Werke, begrüßte die Gäste in der ausverkauften Isarphilharmonie. Der Erlös des Konzerts kommt traditionell dem Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung zugute. (Foto: Stephan Rumpf)

Das erste Bravo schallt durch den Satz, als der strahlende Schluss-Akkord noch nicht verklungen ist. Seong-Jin Cho lässt sich nicht lange bitten und verwandelt Schumanns Waldszene „Einsame Blumen“ in ein kostbares Charakterstück. Das alles ist so rundum beglückend, dass einen dieser Gedanke nicht zwangsläufig ereilt: Was wäre, wenn Seong-Jin Chos Eltern keine Mittel gehabt hätten, ihm eine gründliche musikalische Ausbildung zukommen zu lassen?

Der Erlös des Benefizkonzerts kommt deshalb der Aktion „Musik für alle Kinder“ zugute, die den Kindern bedürftiger Familien beim Kauf von Instrumenten oder mit der Finanzierung von Musikunterricht hilft. Die Aktion sei ein „Herzensprojekt“ des Vereins, sagt Sandra Geisler, geschäftsführende Vorständin von SZ Gute Werke, in ihrer Begrüßung. So habe man schon vielen Kindern dabei geholfen, einen Weg in die Welt der Musik zu finden.

Welche Schätze dort auch unter den Klassikern zu heben sind, macht Simon Rattle mit Brahms’ zweiter Symphonie klar. Das Stück ist keine Neuentdeckung, aber immerhin kann Rattle hier zeigen, wie er inzwischen mit diesem Repertoire umgehen kann. Er hält das Stück in Bewegung, dirigiert wenig interventionistisch, bereitet nur hier und da etwas vor – besonders geschmackvoll etwa das Seitenthema im ersten Satz – lässt ansonsten das Orchester einfach gut spielen, bis zum jubelnden Finale. Dem schickt man noch eine Zugabe hinterher, Brahms’ Ungarischen Tanz Nummer 3.

Am Ende des Konzertes verabschiedet Simon Rattle den langjährigen Solo-Bratschisten Hermann Menninghaus in den Ruhestand. Wie wäre dessen Leben verlaufen, wenn ihm jemand nicht früh ein Instrument in die Hand gedrückt hätte? (Foto: Stephan Rumpf)

Doch auch dem kessen Tanz gehören nicht die letzten Noten an diesem Abend. Diese sind für das „Muss i denn zum Städtele hinaus“ reserviert, mit dem der langjährige Solo-Bratschist des BRSO, Hermann Menninghaus, in den Ruhestand verabschiedet wird. Auch passend an diesem Abend, der ganz im Zeichen der Musikförderung steht, jemanden zu feiern, dessen Leben ganz anders gelaufen wäre, hätte ihm nicht jemand früh genug ein Instrument in die Hand gegeben.