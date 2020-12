Besondere Umstände erfordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Initiative Various Others und der Kunstverein München mit dem Auktionshaus Karl & Faber zu einer Benefizauktion zusammengeschlossen. An diesem Mittwoch, 9. Dezember, kommen 18 Werke von hochrangigen Künstlern wie Karel Appel, Rosemarie Trockel, Arnulf Rainer, Al Taylor, Tony Cragg, Candida Höfer, Josephine Pryde oder Rodney Graham unter den Hammer. Und das zu Schätzpreisen zwischen 500 Euro und 20 000 Euro. Eingeliefert wurden die Gemälde, Fotografien, Grafiken und Objekte von zahlreichen namhaften Münchner Galerien sowie einigen prominenten Privatsammlungen. Der Erlös kommt vollständig dem Kunstverein und Various Others zugute, die damit Künstler und künstlerische Initiativen, Neuproduktionen und Programme in München unterstützen. Die Benefizauktion findet im Rahmen der Auktion Zeitgenössische Kunst statt, die um 14 Uhr beginnt. Wie man mitbietet, erfährt man auf der Website von Karl & Faber (www.karlundfaber.de).