Von Thomas Becker

Von Daniela Katzenberger kann man ja halten, was man will, aber wie das Geschäft mit der medialen Aufmerksamkeit läuft, das hat die Mittdreißigerin aus Ludwigshafen nicht nur längst verinnerlicht, sondern offenbar auch mal hinterfragt und das Ergebnis für sich abgeheftet. Frank, frei und auskunftsfreudig wie die Reality-Show-Darstellerin nun mal ist, babbelt sie im herzallerliebsten Pfälzisch in die Kamera: "Egal, wo wir hinkommen, auf welchem roten Teppich wir auch stehen: Es geht immer um uns, was wir machen, wie es uns geht - und es geht nie um das eigentliche Thema des Abends."

100 Punkte, stimmt genau. Auch ohne jedes ihrer Worte auf dem roten Teppich vor der Benefiz-Gala zugunsten der McDonald's-Kinderhilfe-Stiftung gehört zu haben, möchte man doch einiges wetten, dass die Fragen an sie sich eher nicht um die Gesundheit und das Wohlbefinden von schwer kranken Kindern und ihren Familien drehen. Darum kümmert sich die McDonald's-Kinderhilfe schon seit 35 Jahren, baut und betreibt 22 Ronald-McDonald-Häuser und sechs Oasen in ganz Deutschland, in denen Eltern und Geschwister in der Nähe bleiben können, wenn ein Kind schwer erkrankt und in der Klinik behandelt werden muss. Schwere Kost für einen fröhlichen Abend. Da fragt man als Privatsendervertreter dann Daniela Katzenberger und ihren Ehemann Lucas Cordalis doch lieber, wie die vergangenen zwei Jahre als Couch-Potato denn so waren.

Eine Gala, bei der Berichterstatter nur zum Roten-Teppich-Defilee geladen sind: Das mag uninteressant klingen, hat aber seinen Reiz. Man schaut und hört in den paar Minuten halt noch ein bisschen genauer hin. Wundert sich, wie unverblümt Verena Kerth die RTL-Journalistin begrüßt: "Hallo Schatz." Staunt über das Selbstverständnis einer Dragqueen namens Candy Crash, die im dottergelben Flatter-Fussel-Outfit brummelt: "Ich bin ein Chicken Nugget. Als Dragqueen zelebriert man ja diese Überschönheit. Schönheit tut halt nun mal weh. Am schönsten ist man aber immer noch, wenn man sich wohl fühlt, also auch in Jogginghose oder Schlafanzug." Man ist froh, dass das Trash-Phänomen Julian F. M. Stoeckel mit seinem quietschbunten Moshammer-Chick samt gelbem Turban bislang an einem vorübergegangen ist.

Vermisst unter den 470 Geladenen wird der auf der Gästeliste stehende Uli Hoeneß, der zeitgleich ja bei der Jahreshauptversammlung seines FC Bayern sitzen muss. Aber er werde bestimmt noch kommen, sagt die Pressesprecherin, schließlich sei er ein Freund der Geschäftsführung - und die Party gehe ja auch bis nachts um vier. Und man erkennt tatsächlich die No Angels wieder, die nach Mitternacht hier in den Eisbach-Studios den Show-Act geben, obwohl sie sich doch schon vor 20 Jahren aufgelöst hatten, oder etwa nicht? Eine der vier Musikerinnen, Lucy Diakovska, sagt: "Es kippen jetzt keine Menschen mehr vor der Bühne um. Die sind alle erwachsener geworden."

Wenn man das doch auch von Daniela Katzenberger sagen könnte! Die Platinblonde trägt ein Kleid, das nun wirklich noch nicht einmal im Ansatz die Intention hat, etwas zu verstecken, klagt wegen der High Heels über Ganzkörperschmerzen, berichtet von heimatlichen Ernährungssünden (Leberknödel, Leberwurst, Saumagen mit Kartoffelbrei) und freut sich einfach, endlich mal wieder vor die Tür zu kommen: "Es gibt hier immer tolles Essen", schwärmt sie, "aber das Geilste an so einem Event ist, dass man, wenn alle schon den dritten Cocktail drin haben, ganz heimlich die Schuhe ausziehen kann." Sätze, die einem in der Tat die Schuhe ausziehen. Aber egal, der Abend produziert dann doch noch eine gute Nachricht: Bei der Gala kamen mehr als 1,1 Millionen Euro zugunsten der Kinderhilfe-Stiftung zusammen. Hat sich also doch gelohnt, der Auflauf.