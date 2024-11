Ben Becker ist wieder auf Tour – diesmal mit einer Predigt. Der Schauspieler und Sänger will mit einem metaphysischen Text aus dem 17. Jahrhundert die Schönheit der Schöpfung vermitteln. Warum?

Interview von Andra Vahldieck

Ben Becker möchte aus der Vergangenheit lernen. Zumindest sagt er, dass das möglich ist. Der prominente Schauspieler hat sich schon früh den Ruf erarbeitet, nicht unbedingt brav und konform zu sein. Raufereien, Skandale und auch einen Herzstillstand 2007, verursacht durch Alkohol und Drogen, trugen dazu bei. Jetzt geht er mit seiner Literaturperformance „Todesduell“ auf Tour, einer Predigt von John Donne aus dem Jahr 1631, die dieser in dem Wissen hielt, dass er bald stirbt. Dass sich Becker Glaubensthemen zuwendet, ist nicht neu. So war er von 2007 an mit seiner Produktion „Die Bibel: Eine gesprochene Symphonie“ unterwegs. Diesmal wird Becker von dem Dom-Organisten Andreas Sieling auf der großen Sauerorgel begleitet. Vorab ein Gespräch über politische Kontroversen, Religion und den eigenen Tod.