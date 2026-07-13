Fassadenteile eines Wohngebäudes sind in München auf einer Länge von rund fünf Metern auf die Belgradstraße gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich dabei niemand, allerdings schränkte die rund dreistündige Sperrung der Straße den öffentlichen Nahverkehr ein.

Demnach räumte die Feuerwehr das Gebäude am Samstag vorsorglich und kontrollierte die Wohnungen, wobei sie keine weiteren Gefahren feststellte. Zur Beurteilung der Standsicherheit des Gebäudes wurden den Angaben zufolge Fachkräfte der Lokalbaukommission und ein Statiker hinzugezogen. Diese hätten entschieden, die losen Fassadenteile kontrolliert durch die Feuerwehr entfernen zu lassen.

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen und die gesicherte Gefahrenstelle an die Polizei übergeben waren, riefen Anwohner erneut die Feuerwehr zur Einsatzstelle. Eine erneute Begutachtung ergab, dass die gemeldeten Risse am Gebäude keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderten.