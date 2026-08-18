Anna Salcedo Horn hat das Down-Syndrom und gestaltet ihre Welt so selbständig wie möglich: in ihrem Job, in ihrer Wohngemeinschaft und im Münchner Nachtleben. Ein Besuch.

Durch das städtische „Haus für Kinder“ in München-Giesing hallt eine Kakofonie aus schrillen Kinderstimmen und klirrendem Geschirr. Stählerne Wagen voller tomatensoßenroter Teller finden ihren Weg in die Küche der Kindertagesstätte, in der Anna Salcedo Horn bereits auf sie wartet. Konzentriert greift sie das Geschirr von den Wagen und balanciert es in das Spülbecken.