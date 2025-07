Normalerweise versucht der gemeine Münchner ja, den Marienplatz möglichst zu umgehen, vor allem im Sommer und an Samstagen, vor allem aber an Samstagen im Sommer: zu heiß, zu schattenlos, zu viele Menschen. An diesem Samstagnachmittag aber ist das offensichtlich anders. Einige hundert Menschen haben sich schon gegen 14 Uhr eingefunden an einer kleinen Bühne vor dem Rathaus, umgeben von ein paar Informationsständen.