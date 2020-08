Von Jutta Czeguhn

Es ist ein Herantasten. Man will Kultur - Musik, Theater, Literatur, Kunst - wieder erleben. Unbedingt. Nun gibt es auch wieder Raum dafür, aber es fehlt die Unbeschwertheit. Selbst wenn man wild entschlossen ist, für ein, zwei Stunden alles auszublenden, was mit dem großen C zu tun hat, wie neulich in Salzburg. Dann, vor, hinter und neben einem reißen sie sich im Haus für Mozart die Masken vom Gesicht. Auf der Bühne spielt Igor Levit Beethoven. Verehrungswürdig wie immer, trotzdem würde man lieber nicht hier sitzen. Doch wo ist heute der richtige Ort für Musik?

Maharani Chakrabarti hatte viel Zeit, über diese Frage nachzudenken. 90 Prozent aller Konzerte sind der Pianistin seit März weggebrochen. Die Online-Formate, so wichtig sie für viele Künstler waren - nichts für sie, "ich vermisse den 1:1-Kontakt zum Publikum". In den vergangenen Jahren war die Münchnerin hauptsächlich als Klavierbegleiterin oder kammermusikalisch unterwegs. Für 2020, fürs Beethoven-Jahr, hatte sie sich ein Solokonzert mit Werken des Jubilars vorgenommen. "Ich wollte sogar einen Saal mieten", erzählt sie. Doch dann kamen die Restriktionen, und auch jetzt, nach den Lockerungen, sind die Aussichten nicht rosig. "Gerade für die kleineren Veranstalter lohnen sich angesichts der Auflagen Konzerte oft nicht."

Doch Beethoven und sein 250. Geburtstag kommen Maharani Chakrabarti nicht aus. Im September startet sie ihr Projekt "Beethoven im Haus". Die Künstlerin, die an der Hochschule für Musik und Theater München Klavier und Liedgestaltung studiert hat, will seine Werke in die Münchner Wohnzimmer bringen. Als Reminiszenz an die Salonkultur des 18. Jahrhunderts. Auch für Beethoven war die Musikpflege in privaten Häusern ungemein förderlich. Chakrabarti erscheint dieser kleine, intime Konzertrahmen mit seiner persönlichen Atmosphäre als die Veranstaltungsform der Stunde.

Doch wer hat zu Hause schon einen veritablen Salon? Oder einen Flügel herumstehen, der eines Beethoven würdig ist? Falscher Denkansatz, lacht Maharani Chakrabarti. Profimusiker, sagt sie, seien es gewohnt, sich auf einen Raum, seine Akustik einzustellen. Und was das Klavier angehe, da sei ein gut spielfähiges Pianino absolut tauglich für eine Beethoven-Sonate. "Zudem ist es ja auch immer möglich, sich für einen Abend ein Instrument zu mieten", sagt sie. Alles lasse sich mit den Gastgebern, die Gefallen an dieser Heimvariante musikalischer Geselligkeit finden, individuell besprechen. Die Pianistin hat vier Sonaten aus unterschiedlichen Schaffensperioden Beethovens vorbereitet, die sie auf Wunsch wie bei einem Gesprächskonzert erläutert. "Ich freue mich auf die Nähe zum Publikum, Gespräche bei einem Glas Wein", sagt sie. Anders als bei einem üblichen Konzert werde sie gewiss nicht in der Garderobe verschwinden, wenn der Applaus verklungen ist.

Anfragen für Konzerte nimmt Maharani Chakrabarti unter beethovenimhaus@gmx.de an.