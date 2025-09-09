Zum Hauptinhalt springen

Schriftstellerin Annegret Liepold über RechtsextremismusWie ernst ist es Beate Zschäpe?

Beeindruckendes Debüt: Die junge Münchner Autorin Annegret Liepold erzählt in ihrem Roman „Unter Grund“ vom Abrutschen einer 16-Jährigen in die Neonazi-Szene.
Beate Zschäpe in einem Aussteigerprogramm? Autorin Annegret Liepold, deren Debüt „Unter Grund“ auch im Gerichtssaal des NSU-Prozesses spielt, hat Zweifel am Aufarbeitungswillen der Rechtsterroristin. Ihr Roman erzählt vom Abrutschen einer jungen Frau in die Neonazi-Szene.

Von Jutta Czeguhn

Franka sitzt barfuß im Untergrund, auf einer Bank im U-Bahnhof Stiglmaierplatz, die Kälte kriecht ihr in den Körper. Eben noch war sie oben im fensterlosen Saal A101 des Oberlandesgerichts München. Es ist der 377. Verhandlungstag im NSU-Prozess (27. Juli 2017), 55 weitere werden folgen. Die Abschlussplädoyers haben begonnen. Von ihrem Platz auf der Besuchertribüne konnte Franka auf die Hauptangeklagte Beate Zschäpe hinunterblicken, und mit einem Schlag war ihr klar geworden: „Schweigen hat ein Verfallsdatum.“ Ist dieses überschritten, „beginnen die Worte in einem zu gären, wandeln sich schrittweise zu etwas Unberechenbarem.“

