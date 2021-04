Nach einer mutmaßlich homophoben Beleidigung vor einem Restaurant an der Bayerstraße ist ein Streit zwischen einem 46-Jährigen und einem homosexuellen Paar eskaliert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagabend vor drei Wochen. Demnach schlug der 46-Jährige nach einem Wortgefecht einem der beiden schwulen Männer mit der Hand ins Gesicht, wobei er jedoch selbst zu Boden stürzte. Daraufhin trat ihm der angegriffene 33-jährige Postbote in den Rücken, woraufhin auch sein 24-jähriger Partner auf den 46-Jährigen losging. Ernsthaft verletzt wurde jedoch niemand. Der 46-Jährige wurde mit Schürfwunden am Knie ambulant behandelt. Nun hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Sie will unter anderem herausfinden, ob dem Streit eine homophobe Motivation vorausgegangen war. Der 46-Jährige ist der Polizei bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt.