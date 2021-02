Die Unis sind angesichts der angekündigten Hochschulnovelle im Freistaat in Aufruhr, doch bekommt die Gesellschaft deren Lage in Zeiten der allgemeinen Corona-Sorgen überhaupt mit? Welche Folgen wird der befürchtete Rückgriff auf Wirtschaftsideologien der Optimierung und Nutzbarmachung der Unis für künftige Generationen haben? Zu diesem brandaktuellen Thema, das besonders auch die Kunsthochschulen im Freistaat beschäftigt, wird an diesem Donnerstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, in den Kammerspielen diskutiert. Das Gespräch findet im Rahmen der Digitalen Akademie "What is the City?" statt und ist als Live-Stream auf der Startseite der Münchner Kammerspiele zu sehen. Zu Gast sind Vertreter der Studierenden und Lehrerenden an der LMU.