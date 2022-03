Von Sebastian Krass

Auf dem Münchner Immobilienmarkt bahnt sich ein Deal an, der die Milliardengrenze überschreiten dürfte - und mit dem ein großes Grundstück in bester Lage aus dem Eigentum der öffentlichen Hand an private Investoren übergehen könnte: Die Bayerische Landesbank (Bayern LB), die Hausbank des Freistaats, will sich von ihrem bisherigen Stammsitz in der Maxvorstadt trennen.