Städte in Bayern dürfen weiterhin keine Steuer auf Übernachtungen in Hotels oder anderen Tourismusbetrieben erheben. München , Bamberg und Günzburg scheiterten mit einer Klage gegen ein entsprechendes Verbot vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Dieser erklärte in seiner Entscheidung vom 14. November, dass der Freistaat mit seinem Verbot der sogenannten Bettensteuer nicht unrechtmäßig in die Finanzhoheit der Kommunen eingreife.

Attraktive Tourismusziele wie München und Bamberg hatten in finanziell schwierigen Zeiten auf spürbare Einnahmen durch die Übernachtungsabgabe gehofft. Bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr könnte allein München dadurch zusätzlich in die Kasse bekommen, hat Kämmerer Christoph Frey (SPD) ausgerechnet. Die drei klagenden Städte hatten dem Gericht anhand wissenschaftlicher Studien versucht darzulegen, dass keine Nachteile für touristische Betriebe zu befürchten seien, hieß es in einer Mitteilung.

Mit dieser Begründung hatte der Freistaat die Bettensteuer verboten. Der Verfassungsgerichtshof kann dabei keine rechtlichen Fehler des Landes erkennen. „Die prognostische Annahme des Landesgesetzgebers, dass der Tourismusbranche in Bayern durch die Erhebung örtlicher Übernachtungsteuern wirtschaftliche Nachteile entstehen würden, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden“, erklärten die Richter.

„Die Entscheidung des Gerichts müssen wir akzeptieren, auch wenn sie uns nicht gefällt“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) laut Mitteilung. München sei eine hochattraktive Stadt und unternehme viel dafür, dass sie Touristen eine hohe Aufenthaltsqualität bietet. „Deshalb wäre es aus meiner Sicht nur fair, wenn unsere Gäste aus dem In- und Ausland einen kleinen finanziellen Beitrag dazu leisten.“

Ganz geschlagen wollen sich die Stadt und Reiter allerdings nicht geben. Man werde sich mit der Entscheidung „auseinandersetzen und weitere rechtliche Schritte intensiv prüfen“, heißt es in der Erklärung. Sollte die Stadt Rechtsmittel einlegen, wäre die nächste Instanz das Bundesverfassungsgericht.

In anderen Bundesländern ist die Bettensteuer tatsächlich erlaubt. „So leicht geben wir nicht auf“, sagte Kämmerer Frey. Er wies darauf hin, dass eine Übernachtungssteuer verfassungskonform und weiterhin politisch wünschenswert sei. „Das Gericht hat nicht über die Sinnhaftigkeit einer solchen Steuer entschieden, sondern nur geprüft, ob ein Verbot durch den Gesetzgeber verfassungskonform ist.“