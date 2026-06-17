Wenn so viele Politiker aufeinandertreffen, so viele lang gediente mit so vielen Geschichten, da bleiben die Spitzen nicht aus und sei es bei einer Trauerfeier. Hans Maier hätte das Amt des Bundespräsidenten großartig ausgefüllt, sagt also der frühere CSU-Chef Theo Waigel bei seiner Trauerrede, aber die bayerischen Ministerpräsidenten hätten keinen bayerischen Bundespräsidenten über sich oder neben sich gewollt - „das ist erst heute anders“.