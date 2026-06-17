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Trauerfeier für Hans MaierEin „reiches, großes Leben“

Lesezeit: 2 Min.

Kardinal Reinhard Marx am Sarg von Hans Maier im Münchner Liebfrauendom. Er feierte am Montag das Requiem für den früheren bayerischen Kultusminister.
Kardinal Reinhard Marx am Sarg von Hans Maier im Münchner Liebfrauendom. Er feierte am Montag das Requiem für den früheren bayerischen Kultusminister. Foto: Stephan Rumpf

Familie und Wegbegleiter nehmen im Münchner Liebfrauendom Abschied von Hans Maier. Der frühere bayerische Kultusminister ist am 8. Juni gestorben.

Von Katja Auer

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Wenn so viele Politiker aufeinandertreffen, so viele lang gediente mit so vielen Geschichten, da bleiben die Spitzen nicht aus und sei es bei einer Trauerfeier. Hans Maier hätte das Amt des Bundespräsidenten großartig ausgefüllt, sagt also der frühere CSU-Chef Theo Waigel bei seiner Trauerrede, aber die bayerischen Ministerpräsidenten hätten keinen bayerischen Bundespräsidenten über sich oder neben sich gewollt - „das ist erst heute anders“.

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:"Die Politik verglüht, sie hat keine Beständigkeit"

Er diente unter Strauß und wurde von ihm als "arroganter Professor" bezeichnet: der langjährige bayerische Kultusminister Hans Maier über Bombennächte in Kellern, das Gendern und die Unsterblichkeit.

SZ PlusInterview von Sebastian Beck und Hans Kratzer

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