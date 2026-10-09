Mit einem Nachtsichtgerät hat ein Jäger im Erdinger Moos nahe dem Münchner Flughafen eine große Raubkatze gefilmt – möglicherweise einen Puma. Seit Mittwoch läuft die Suche nach dem Tier. Ungewöhnliche Tiersuchen aber gibt es häufiger. Eine Auswahl aus Bayern in den vergangenen drei Jahrzehnten:

Frühjahr 2024: Vom Saliterhof bei Peiting büxen zwei Kängurus aus. Eines kollidiert auf der Bundesstraße 472 mit einem Auto und stirbt. Und das andere? Das hüpft durch das Oberland – und macht dies womöglich noch heute. Ein Jahr später nämlich streift ein Hobby-Fotograf durch das Premer Moor, um Vögel zu fotografieren, als ihm plötzlich ein Känguru über den Weg läuft, berichten Medien. Sogar ein Foto gelingt dem Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

April 2023: In der Kaserne im Bad Aiblinger Ortsteil Mietraching im Landkreis Rosenheim macht ein Mitarbeiter eines späten Abends eine erstaunliche Entdeckung: Auf den Bildern der Kamera, die den Sicherheitszaun überwacht, erkennt er ein Kamel, das am Areal entlangspaziert. Und es ist nicht allein: Ihm folgen einige Ponys, Ziegen sowie ein Lama. Sie stammen aus einem Zirkus, der in der Nähe sein Zelt aufgeschlagen hat. Die Polizei bringt die Ausreißer dorthin zurück.

Juni 2019: In Cham in der Oberpfalz trotten drei Elefanten über eine Straße; sie sind einem Zirkus beim Ausladen entwischt. Bis die alarmierte Polizei eintrifft, haben Zirkus-Mitarbeiter sie bereits wieder eingefangen.

Februar 2019: In und um München herum wird immer wieder ein Rosapelikan gesichtet. Nach einem Aufruf des Landesbundes für Vogelschutz wird er Isarbelle getauft – obwohl es sich um ein junges Männchen handelt. Dieses war aus einem Zoo in Ebbs in Tirol entwischt. Das Tier entgeht allen Fangversuchen und genießt seine Freiheit mutmaßlich bis zum Ende seines Lebens – anders als ein zweiter Pelikan, der zur gleichen Zeit ebenfalls um München herum gesichtet wird. Bei diesem Exemplar handelt es sich um ein Weibchen, das aus dem Tierpark Hellabrunn ausgebüxt war. Es wird von der Polizei geschnappt und in den Zoo zurückgebracht.

September 2016: In Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entdeckt ein Mann eine etwa einen halben Meter lange Bartagame, die sich in seinem Garten sonnt. Weil das Schuppenkriechtier sich in einem sehr gepflegten Zustand befindet, geht die Polizei nicht davon aus, dass es vorsätzlich ausgesetzt wurde. Das Tier kommt ins Fundamt. Weil sich niemand meldet, wird es schließlich an einen sachkundigen Halter weitervermittelt.

September 2016: Am Siferlinger See im Chiemgau, etwa zehn Kilometer nordöstlich von Rosenheim, wird eine Anakonda beim Sonnenbaden entdeckt. Zwei Schlangenliebhaber, die zur Suche extra angereist waren, finden das Tier. Wegen der Würgeschlange hat es mehrere Wochen lang ein Badeverbot gegeben. Das Tier wird in die Auffangstation für Reptilien nach München gebracht und erhält dort den Namen Ambrosius. Weil sich kein Besitzer meldet, bleibt es in der Auffangstation.

Mai 2016: Ein Zirkus-Lama unternimmt einen Spaziergang durch Münchens Straßen. Zwei Streifenbesatzungen und die Reiterstaffel nehmen die Verfolgung auf, können das Tier aber nicht finden. Die Zirkusleute fangen es selbst ein.

April 2016: Unbekannte befreien in München zwei Strauße aus dem Transporter eines Zirkus. Einer der beiden Strauße wird in Kleinhadern von einem Autofahrer im Dunkeln angefahren; das Tier stirbt.

Februar 2015: Auf das umzäunte Gelände des Münchner Flughafens verirrt sich ein Hirsch. Der Zehnender wird in einen abgelegenen Teil des Areals getrieben, dort narkotisiert und anschließend von der Flughafenfeuerwehr in einem Transporter in die Isarauen gebracht.

März 2014: Sieben Kamele eines Zirkus unternehmen einen nächtlichen Spaziergang durch die Lincolnstraße im Münchner Stadtteil Obergiesing – bis mehrere Polizeistreifen den zuständigen Tierpfleger finden, der sie zurück ins Gehege treibt.

Juli 2013: Känguru-Alarm in Kleinberghofen im Landkreis Dachau. Feuerwehr, Polizei und Mitglieder des Tierschutzvereins rücken aus, um ein männliches Rotnackenwallaby zu fangen. Das völlig geschwächte Tier wird von seinen Rettern Linus getauft und einer Pflegerin übergeben. Es stirbt nur wenige Tage später an Entkräftung. Seine Herkunft bleibt unklar.

Mai 2006: Problembär Bruno streift durch Bayern und löst eine gewaltige Aufregung aus. Am 26. Juni wird er nahe Bayrischzell erschossen.

Best of Bayern: Die Jagd auf Bär Bruno : Als Bär Bruno durch Bayern streifte Im Mai 2006 tauchte ein Bär aus Italien in Bayern auf – und löste eine gewaltige Aufregung aus. JJ1, der bald liebevoll Bruno genannt wurde, machte den einen Angst und die anderen neugierig. Auch in der SZ drehte sich wochenlang alles um Bruno. Zum 80. SZ-Jubiläum der Originaltext vom 10. Juni 2006. Von Christian Sebald und Martin Zips ...

August 2000: In Hohenwart im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm meldet ein Hobbyjäger, er habe aus 50 Metern Entfernung einen Panther gesehen. Polizei, Jäger, Neugierige und Kamerateams ziehen los, der Landrat erteilt – trotz Protesten von Tierschützern – eine Abschusserlaubnis, die das Sozialministerium unterstützt. Nach Tagen wird die Suche ergebnislos eingestellt.

September 1996: In Riedmoos, einem Ortsteil von Unterschleißheim, büxen zwei Nandus aus ihrem Gehege aus. Die straußenähnlichen Laufvögel sind zwar Menschen gewöhnt, einfangen lassen aber wollen sie sich nicht. Nach einigen Tagen übergibt die Polizei die Aufgabe an ein mehrköpfiges Team des Tierschutzvereins Dachau. Diesem gelingt schließlich eine Überwältigungsaktion – es stellt zumindest einen der beiden Vögel: Hacki, wie er wegen der Flucht ins Hackermoos genannt wird.