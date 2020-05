Als Wiedergutmachung für den Raub von Kunst und Kulturgut durch die Nationalsozialisten haben Museen, Archive und Bibliotheken in Bayern im vergangenen Jahr 362 Objekte restituiert. Nachfahren der Opfer hätten unter anderem Gemälde, Silbergegenstände, Zeichnungen, Musikinstrumente, Hüte und Bücher zurückerhalten, teilte das Kunstministerium in München mit. Die Aufarbeitung des Unrechts der NS-Zeit sei eine "fortdauernde ethische Verpflichtung", betonte Kunstminister Bernd Sibler. 22 Institutionen beteiligen sich an dem Forschungsverbund, darunter die Staatsgemäldesammlungen, das Germanische Nationalmuseum Nürnberg und die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Aktuell arbeite der Verbund an 36 Projekten, sagte der Vorsitzende Johannes Gramlich. Mehr als 120 Objekte wurden auf der Internetplattform lostart.de eingestellt, um Hinweise auf die Herkunft zu erhalten. Ein Projekt steht kurz vor dem Abschluss: das Gemälde "Fischerboote bei Frauenchiemsee" von Joseph Wopfner aus dem Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die geplante Übergabe an die Erben des Nürnberger Unternehmers Alfred Isay musste jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.