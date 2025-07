Betroffene von Missbrauch fordern vom Freistaat eine aktive Rolle bei der Aufarbeitung in Kirchen, Vereinen und anderen Institutionen. Der Landtag unterstützt ihre Petition, und die Bundesbeauftragte Kerstin Claus ist begeistert vom Erfolg.

Von Bernd Kastner

Hinterher liegen sie sich in den Armen. Wissenschaftler, Politikerinnen, Betroffene. Gerade ist ihnen ein großer, vielleicht historischer Schritt gelungen in der Geschichte der Aufarbeitung von Missbrauch an Minderjährigen in Bayern. Der Sozialausschuss des Landtags unterstützt eine Petition, die den Freistaat zu einer aktiven Rolle in der Aufarbeitung bringen will. „Das ist ein sehr starkes Signal“, sagt Kerstin Claus, Bundesbeauftragte gegen Missbrauch. Sie würdigt insbesondere das zivilgesellschaftliche Engagement: „Das ist ein einmaliger Vorgang.“