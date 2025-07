Senfgelber Mantel, honiggelber Rock und dottergelbe Schuhe, dazu Koffer und Bienenkorb – Vorhang auf für den Auftritt von Elsa Honig! Das zauberhafte Kindermädchen ganz in der Tradition von Mary Poppins ist Stargast beim Familienfest, mit dem das White Ravens Festival für Internationale Kinder- und Jugendliteratur am Sonntag, 13. Juli, im Hof von Schloss Blutenburg eröffnet wird. Ihre Schöpferin, die Münchner Autorin Sabine Bohlmann, wird gleich zweimal, um 12 und um 15.45 Uhr, aus den Abenteuern um ihre beliebte Kinderbuchheldin lesen.

Im Schlosshof wird Frau Honig sogar als „Walk Act“ auftreten, vermutlich hat sie dabei auch die eigensinnige Biene Amalia im Gepäck. „Meine ganz besondere Freundin, sie hilft mir, den richtigen Weg zu finden“, wie Frau Honig von der „Vermittlungsstelle für Familien, denen alles über den Kopf wächst“ bei ihrem ersten Erscheinen erklärt.

„Plötzlich war Frau Honig da“ heißt der erste Band der Erfolgsreihe, in der das Kindermädchen bei der Familie des vierfachen Vaters Julius Sommerfeld einzieht. Die nennt sich seit dem Tod der Mutter „Halb-Familie Sommerfeld“ und hat Hilfe tatsächlich bitter nötig. Fortan lässt Frau Honig dort auf rätselhafte Weise böse Worte in Schubladen verschwinden, Köstlichkeiten im Kühlschrank auftauchen und bringt die Kinder auf einem fliegenden Teppich ins Bett. Erstaunlicherweise kann sie auch mit den Bienen auf der Dachterrasse sprechen und als Einzige einen Kater namens Tiger, den unsichtbaren Freund des jüngsten Sohns, sehen.

Das Kindermädchen mit dem magischen Händchen für den Alltag schwört auf die Kraft der Fantasie. Und passt damit hervorragend zum White Ravens Festival, „das den Reichtum internationaler Kinderliteratur feiert und an die produktive Kraft der Fantasie glaubt“, sagt Christiane Raabe, die Leiterin der IJB, die das bayernweit ausgetragene Festival zum achten Mal veranstaltet. „Einen erfrischenden Akzent gegen Mutlosigkeit und national verengtes Denken“ will man laut Raabe setzen, entsprechend international ist das Programm aufgestellt, das fünf Tage Lesungen, Workshops und Gespräche mit elf Autorinnen und Autoren aus aller Welt bietet.

Der Roman „Nur dieser eine Augenblick“ des queeren Autors Abdi Nazemian ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2025 nominiert und erzählt vom spannungsreichen Heranwachsen in den USA mit einem iranischen Familienhintergrund. (Foto: privat)

Hauptveranstaltungsort ist das Bücher-Schloss in München, darüber hinaus sind die Autorinnen und Autoren aber auch bayernweit in Bibliotheken, Schulen, Museen, Jugend- und Kulturzentren und Buchhandlungen zu erleben. Zu den Höhepunkten zählt sicherlich der Besuch des iranisch-amerikanischen Autors Abdi Nazemian, der aktuell mit seinem Roman „Only This Beautiful Moment“ („Nur dieser eine Augenblick“) für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2025 nominiert ist.

In seiner emotionalen und politisch aufgeladenen Familiensaga erzählt der queere Autor vom spannungsreichen Heranwachsen in einer iranisch-amerikanischen Familie in den USA. Am 15. Juli liest er daraus in der internationalen Jugendbibliothek für angemeldete Schulklassen. Am Abend diskutiert er um 19 Uhr mit seiner Übersetzerin Isabel Abedi im Jella-Lepman-Saal.

Dabei geht es um die sogenannten book bans in den USA, Versuche also, Bücher aus Schulen und Bibliotheken zu entfernen, die oft Themen wie Transgender, Diversität oder Rassismus behandeln. Er wird aber auch darüber Auskunft geben, wie sich das Leben derzeit für queere Menschen in den USA verändert hat. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um eine Anmeldung wird allerdings unter empfang@ijb.de gebeten. Tags darauf, am 16. Juli um 17 Uhr ist Nazemian auch in der Stadtbücherei Landshut zu Gast.

Anja Reumschüssel thematisiert die Herausforderungen einer Kinderfreundschaft im Kontext des Nahost-Konflikts. (Foto: Jan Stradtmann)

Hochaktuell und brisant ist auch „Über den Dächern von Jerusalem“, der erste Roman der Dresdner Sachbuchautorin und Journalistin Anja Reumschüssel, die darin Eindrücke aus einem mehrmonatigen Aufenthalt in Israel verarbeitet. Anhand einer israelischen und einer palästinensischen Familie, deren Kinder eine fragile Freundschaft verbindet, rollt sie die komplexe israelisch-palästinensische Geschichte im 20. und frühen 21. Jahrhundert auf.

Wer beansprucht welche Territorien? Und warum ist die Lage so explosiv? Der Roman erschien noch vor dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls der Hamas auf Israel, und wurde 2025 mit dem „Nobelpreis der Hoffnung“ ausgezeichnet. Am 16. Juli liest die Autorin um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Lehmkuhl und steht im Anschluss für eine Diskussion zur Verfügung.

Eine der spannendsten Stimmen aus dem fernen Asien: Die philippinische Autorin Irene Sarmiento. (Foto: Gabriel Saldana)

Die Philippinen stellen das Gastland zur Frankfurter Buchmesse 2025 - beim White Ravens Festival wird die junge Autorin Irene Sarmiento schon jetzt zu Gast sein. Sie ist 2024 mit dem philippinischen National Children’s Book Award ausgezeichnet worden und eine der spannendsten Stimmen aus dem fernen Asien. In „Stray Cats“ erzählt sie von Elisa Paz und Raquel Madria, die trotz ihrer unterschiedlichen sozialen Herkunft beste Freundinnen sind.

Die Achtklässlerinnen haben sich fantastische Alter-Egos zugelegt, mit denen sie als junge Hexen in ihrer eigenen magischen Welt unangreifbar sind. Eines Tages ist Raquel jedoch verschwunden. Und Elisa, das behütete Mädchen aus der oberen Mittelschicht kommt erstmals in Berührung mit einer Welt sozialer Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Willkür. Neben ihren deutsch-englischsprachigen Lesungen für Schulklassen ist Irene Sarmiento am Eröffnungstag um 13.40 Uhr auf dem „weißen Sofa“ zu Gast und gibt Beate Schäfer Auskunft.

Ein bisschen anders, ein bisschen wie alle möchte Emma Karinsdotters Lisbet sein. (Foto: Julia Lindemalm)

Sehr heiter geht es bei der jungen schwedischen Autorin Emma Karinsdotter zu, die in ihrem Heimatland für ihr anarchisches Kinderbuch „Der Sommer, in dem ich meine Oma zähmte“ gefeiert wird: Hätte Pippi Langstrumpf nicht die Krummeluspillen geschluckt, um niemals erwachsen zu werden, dann würde sie heute bestimmt als „Sambakönig“, wie Lisbets schräge Großmutter genannt werden will, wieder auferstehen.

Denn der ehemaligen Geheimagentin mit Piratenkater ist alles ein Graus, was nach Konventionen riecht, sie isst Geleehimbeeren zum Frühstück und trinkt dazu Preiselbeermarmelade. Als ihre Enkelin Lisbet in die Schule kommt, versucht Sambakönig ständig, ihr diese madig zu machen – denn sie befürchtet, dass Lisbet dort Freundinnen und Freunde findet und dann so wird wie alle anderen. Doch Lisbet möchte am liebsten „lagom spesiell“ – genau passend speziell – sein: ein bisschen anders, ein bisschen wie alle.

Dieser Kinderroman sprudelt nur so vor Ideen und wirft nebenbei sämtliche Geschlechter-Kategorien lässig über Bord. Verhandelt aber auch die ernste Frage nach Gruppenzwang und Zugehörigkeit. Das Romandebüt wird demnächst als Sommer-Hörspielserie im schwedischen Radio laufen, was dort immer ein großes Ereignis ist. Und wer spricht den Charakter der „Oma“? Niemand anderes als Inger Nilsson, die Pippi-Darstellerin aus den bekannten Filmen. Emma Karinsdotter ist mit mehreren Schulklassenlesungen vertreten, wird aber auch beim Familienfest am Eröffnungstag um 12.45 Uhr bei einer Lesung und um 15 Uhr im Gespräch mit Ines Galling zu erleben sein – jeweils mit deutscher Übersetzung.

White Ravens Festival 2025, Sonntag, 13., bis Donnerstag, 17. Juli, Schloss Blutenburg und diverse weitere Orte in München und Bayern, Programm unter www.wrfestival.de