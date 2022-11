Von Kathrin Aldenhoff

Es gilt für alle Kinder, aber für die Schüler eines Förderzentrums, von denen viele verhaltensauffällig sind, ganz besonders: Sie brauchen Ruhe, Routinen und Kontinuität. Genau das aber gibt es in diesem Schuljahr an Münchner Förderzentren erst einmal nicht. Denn die Schulaufsicht forderte vor den Herbstferien die Schulleiter auf, einige Klassen zu schließen und die Kinder auf andere zu verteilen - wegen zu geringer Schülerzahlen.

Zwei Monate nach Schulbeginn bekommen Schülerinnen und Schüler also neue Klassenlehrer, neue Mitschülerinnen, neue Stundenpläne. Die Kinder, die sonderpädagogische Zentren besuchen, haben einen erhöhten Förderbedarf bei der Sprache, haben Schwierigkeiten beim Lernen und sind oft verhaltensauffällig.

"Ausgerechnet bei diesen Kindern jetzt die Klassen zu vergrößern - es ist nicht nachvollziehbar, was da gerade läuft", sagt Michael Aumann. Er ist Lehrer an einem Förderzentrum, auch dort wurden Klassen umgebildet. In Wirklichkeit heißt er anders, aber als bayerischer Beamter sorgt er sich um seine berufliche Zukunft, wenn er laut ausspricht, was er denkt. Er begreift das harte Vorgehen der Schulaufsicht, im Fall der Förderschulen ist das die Regierung von Oberbayern, zu diesem Zeitpunkt nicht. "Das sind Familien, die sich nicht wehren. Die nehmen das hin", so sagt er es.

Im Schnitt liegt die Schülerzahl bei 12,5 pro Klasse

Die Schulaufsicht erklärt das Vorgehen damit, dass die tatsächlichen Schülerzahlen oft von der geplanten Zahl abweichen. Erst Anfang Oktober stehe die endgültige Schülerzahl fest. Die Zuteilung der Lehrkräfte auf die einzelnen Schulen richte sich nicht nach der Anzahl der gebildeten Klassen. "Aufgrund der Personalsituation muss im Interesse der Versorgung aller Schulen auf eine gerechte Verteilung der Schülerinnen und Schüler pro Klasse geachtet werden", heißt es von einem Sprecher der Regierung von Oberbayern. Und im bayerischen Durchschnitt liege die Schülerzahl bei etwa 12,5 Schülern je Klasse eines sonderpädagogischen Förderzentrums. Die betroffenen Einrichtungen liegen offenbar darunter. "Daher erfolgten an manchen Schulen Umplanungen."

Eine genaue Grenze für die Schließung von Klassen nennt die Regierung von Oberbayern auf Nachfrage nicht. "Eine Mindestschülerzahl für Klassen in den sonderpädagogischen Förderzentren ergibt sich aus der Zahl der Lehrkräfte, die der Schule zugeteilt sind, und die sich wiederum an der Gesamtzahl der Schüler an der jeweiligen Schule orientiert", teilt ein Sprecher mit.

In den vergangenen Jahren sei immer toleriert worden, dass in den Klassen der Münchner Förderzentren durchschnittlich etwas weniger als zwölf Schüler sitzen, sagt Michael Aumann. Und zwar weil sie alle als sogenannte Brennpunktschulen gelten würden. Das ist nun wohl nicht mehr der Fall. Nachdem an seiner Schule Klassen geschlossen wurden, steht vor der Durchschnittszahl der Schüler pro Klasse keine Elf mehr, sondern eine Zwölf. Schulen, die diese Zwölf vor dem Komma vorher schon hatten, mussten offenbar keine Klassen schließen.

Der Lehrer spricht von Kindern aus bildungsfernen Familien, viele mit Migrationshintergrund, viele von ihnen sind Sinti. Insbesondere für verhaltensauffällige Kinder führten neue Klassenkonstellationen immer auch zu massiven Komplikationen, sagt der Lehrer. Für diese Kinder sei man als Lehrer wie ein zusätzliches Elternteil. Eine Umstellung fällt ihnen schwer. An seiner Schule gibt es nun Klassen mit 16 und sogar 18 Schülerinnen und Schülern. "Wo ist da die sonderpädagogische Förderung?", fragt er sich.

Die betroffenen Kinder gehören genau zu den Schülern, von denen es in Studien nun immer wieder heißt, sie hätten besonders unter den Folgen der Pandemiemaßnahmen, unter den Folgen von Schulschließungen, geschlossenen Jugendeinrichtungen und Kontaktbeschränkungen zu leiden. Erst Anfang November hatten das eine bundesweite Corona-Kita-Studie und ein Bericht der Arbeitsgruppe Kindergesundheit wieder gezeigt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat erst vor Kurzem in einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesagt: In Zukunft müsse das Kindeswohl unbedingt an oberster Stelle stehen.

Und in Bayern werden im November 2022 Förderschulklassen zusammengelegt - um eine interne Zielvorgabe bis auf die Nachkommastelle zu erfüllen.

Am Sonderpädagogischen Förderzentrum München Nord-Ost zum Beispiel, im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart. In diesem Bezirk sprechen 77 Prozent der Grundschulkinder nicht Deutsch als Familiensprache, stadtweit sind es 51 Prozent. Es ist ein Stadtbezirk, in dem mehr Arbeitslose und mehr Hartz-IV-Empfänger leben als im städtischen Durchschnitt. Und an dem Förderzentrum in diesem Bezirk mussten nun zwei Klassen geschlossen werden, sitzen künftig mehr Schüler in einer Klasse. Das geht aus einem Elternbrief hervor, der der SZ vorliegt.

Es geht um die schwächsten Schüler der Stadt

Betroffen sind 15 sonderpädagogische Förderzentren in Oberbayern, wie viele es in München sind, ist nicht bekannt. 12,5 Schüler pro Klasse - warum wird diese Vorgabe nun so strikt umgesetzt, dass mitten im Schuljahr Klassen geschlossen werden? Ist es die schlichte Not an Fachpersonal? Kaum ein Schulleiter will sich zu dem Thema äußern, sie dürfen nicht. Wenn sie dann doch etwas sagen, dann, dass dies ein außergewöhnlicher Vorgang sei. Dass es nicht funktionieren werde an den Förderschulen, mit 15, 16 oder 17 Kindern in einer Klasse. Und mit zu wenig voll ausgebildetem Personal.

Einen Lehrermangel gibt es besonders auch an Förderschulen. Michael Aumann aber sagt, seine Schule sei völlig ausreichend ausgestattet für die Anzahl von Klassen, die zu Beginn des Schuljahres gebildet worden waren. Und auch nach den Klassenschließungen blieben alle Lehrkräfte an der Schule.

Es geht also wohl eher um eine Statistikfrage. Unverständnis äußert der bayerische Landesvorsitzendes des Verbands Sonderpädagogik, Hans Lohmüller. "Die Zahl Zwölf ist keine offizielle Zahl des Kultusministeriums als Mindestgröße für Klassen an Sonderpädagogischen Förderzentren." Lohmüller ist selbst Schulleiter eines Sonderpädagogischen Förderzentrums in Niederbayern, er kennt die Vorgaben.

Die Richtlinien zur Klassenbildung seien seit vielen Jahren gleich und hätten sich auch in diesem Schuljahr nicht verändert, teilte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern mit. Im Kultusministeriellen Schreiben zur Klassenbildung an Förderschulen im Schuljahr 2022/2023 werden verschiedene Höchstschülerzahlen genannt. Im Förderschwerpunkt Sprache sind es 14 Schüler, im Förderschwerpunkt Lernen 17 Schüler, im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zwölf Kinder pro Klasse. Die Sache ist: Viele Schüler haben Förderbedarf in mehreren Bereichen. "Schulleiterinnen und Schulleiter stellen die Klassen nach pädagogischen Überlegungen und nach Jahrgangsstärke zusammen", sagt Lohmüller. "Wenn man feststellt, dass eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mehr Ruhe und mehr Lehrerzeit braucht, dann stellen wir für sie im Rahmen unserer Möglichkeiten eine kleinere Klasse zusammen."

Der Lehrer Michael Aumann sagt, in seinem Kollegium sei die harte Linie der Regierung von Oberbayern gar nicht gut angekommen. "Das ist eine Motivationsbremse. Die Leute fühlen sich verarscht." Denn: "Für uns Lehrkräfte bedeutet es, dass unzählige Stunden an Planung und Diagnostik erst mal hinfällig sind. Wegen einer Nachkommastelle wird Arbeitszeit entwertet und vernichtet." Er hat das Gefühl, da habe jemand spät gemerkt, dass Corona teuer war. "Und dann wird bei den Ärmsten im Bildungssystem halt eingespart."

Ausflüge und andere Unternehmungen sind nun noch schwieriger

Folgen werden die größeren Klassen auch für den Unterricht in den Förderzentren haben, sagt der Lehrer. Wenn früher eine Lehrerin krank war, wurden ihre Schüler auf andere Klassen verteilt. Da die Klassen nun größer sind, sei das nicht mehr möglich. "Kinder werden vermehrt nach Hause geschickt werden müssen", sagt Aumann. Und auch jenseits des Unterrichts wird sich für die Kinder und Jugendlichen einiges ändern. "Unternehmungen wie Schullandheim oder Ausflüge sind mit 15 Verhaltensauffälligen deutlich schwieriger als mit nur elf oder zwölf", sagt er. Dabei sind sie gerade für diese Kinder und Jugendlichen so wichtig. Denn solche Fahrten seien für viele die einzige Möglichkeit, aus München rauszukommen.

Die Lehrerinnen und Lehrer an den Förderschulen seien nach drei Jahren Corona ohnehin schon am Limit und durch diese Maßnahme "massiv frustriert". Michael Aumann glaubt, nun drohe ein Abwandern von Lehrkräften, raus aus München, wo Brennpunktschulen die Gesundheit mehr strapazieren - besonders mit größeren Klassen.