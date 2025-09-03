Gleichberechtigung in der Filmbranche „Wenn wir Frauen Konflikte haben, reden wir mehr miteinander“ 3. September 2025, 12:19 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Die Literaturverfilmung „22 Bahnen“ mit Luna Wedler in der Hauptrolle ist zum Großteil mit einem Frauen-Team hinter der Kamera entstanden. (Foto: Gordon Timpen/Constantin Film)

Mehr Frauen in Schlüsselpositionen: Ein neues Förderinstrument aus Bayern soll die überfällige Gleichberechtigung in der Filmbranche vorantreiben. Wie das Kinodrama „22 Bahnen“ und seine Fortsetzung davon profitieren – und was Frauen anders machen.

Von Anna Steinbauer

