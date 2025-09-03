Tildas Alltag ist anders als der anderer Mathematikstudentinnen. Das liegt nicht an ihrem Studienfach – die komplizierten Gleichungen erledigt sie so nebenbei. Hauptsächlich kümmert sich die 21-Jährige darum, dass zu Hause etwas zu essen auf dem Tisch steht, ihre kleine Schwester Ida Hausaufgaben macht und ihre alkoholkranke Mutter nicht mehr Unruhe stiftet als nötig.
Gleichberechtigung in der Filmbranche„Wenn wir Frauen Konflikte haben, reden wir mehr miteinander“
Lesezeit: 4 Min.
Mehr Frauen in Schlüsselpositionen: Ein neues Förderinstrument aus Bayern soll die überfällige Gleichberechtigung in der Filmbranche vorantreiben. Wie das Kinodrama „22 Bahnen“ und seine Fortsetzung davon profitieren – und was Frauen anders machen.
Von Anna Steinbauer
Andrea Sawatzki:„Immer, wenn ich an meine Mutter denke, fange ich fast an zu heulen“
Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, ihre Kindheit war geprägt von Leid, Angst, Wut und Hass. In ihrem neuen Roman „Biarritz“ arbeitet Andrea Sawatzki das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter auf. Ein Gespräch über Schuld und Vergebung, Liebe und die Heilkraft des Schreibens.
