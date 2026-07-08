Drei junge Männer sind von der Polizei erwischt worden, als sie ihrer Begeisterung für den FC Bayern München Ausdruck verliehen, indem sie in Großhadern mindestens sechs Stromkästen mit Malereien in roter Farbe verzierten.

Eine Zeugin hatte die drei Dienstagnacht gegen ein Uhr beobachtet, als sie in der Würmtalstraße einen Kasten besprühten, und die Polizei verständigt. Die Tatverdächtigen – 16, 17 und 20 Jahre alt – versuchten noch, auf Fahrrädern zu fliehen, wurden jedoch gestellt und festgenommen. Bei ihnen fanden sich Sprühdosen und Farbanhaftungen an den Händen. Zudem fanden die Beamten fünf weitere beschmierte Stromkästen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die drei Verdächtigen wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt und danach wieder entlassen beziehungsweise den Erziehungsberechtigten übergeben.