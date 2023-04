Ein junger Bayern-Fan ist von zwei Männern überfallen und gedemütigt worden. Der 15-Jährige wurde laut Polizei in der Nacht zum Karfreitag am S-Bahnhof Planegg angegriffen. Er wollte gerade in einen Zug in Richtung Tutzing einsteigen, als ihn zwei noch unbekannte Täter daran hinderten, ihn schlugen und traten. Anschließend zwangen ihn die jungen Männer, sich auf den Boden zu knien und sich selbst als "Bayern-Idiot" und "Bayern-Bastard" zu bezeichnen.

Die Angreifer filmten ihre Tat mit einem Handy, danach flüchteten sie über die Gleise in ein Waldstück. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Fans des TSV 1860 handelt. Nun werden die Aufnahmen der Video-Überwachung in der S-Bahn ausgewertet, außerdem werden soziale Medien nach dem Handy-Video durchsucht. Das 15-jährige Opfer aus Gauting konnte ohne ärztliche Behandlung nach Hause fahren.