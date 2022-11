An ihre erste Begegnung kann er sich noch erinnern. Es war in einer Kirche, in der die Amerikaner einen Boxring hineingestellt hatten. Überall Zigarettenrauch. Zwischen den Säulen tauchte Fanny immer wieder auf und lächelte Herbert an, ihn, den ehemaligen Wehrmachtsoldaten, der sich gerade bis nach Freising durchgeschlagen hatte. Jahrzehnte später kramt Herbert diesen Moment gerne aus seinem Gedächtnis hervor. Nun geplagt von dem Wunsch: "Aber bevor du stirbst, muss ich erst sterben."

"Der Stiefel und sein Socken" heißt das Stück, in dem der im Januar verstorbene Schriftsteller, Regisseur und Künstler Herbert Achternbusch die beiden Figuren Herbert und Fanny zusammengespannt hat. Sie leben in ihrer eigenen Wirklichkeit, ein voneinander abhängiges Leben, das sich hineinsteigert in die Fantasie. Sie sind ein ähnlich absurdes Paar wie es sie bei Samuel Beckett gibt. 1993 inszenierte Achternbusch die fünf Szenen selbst in den Münchner Kammerspielen mit Rolf Boysen und Rudolf Wessely als Fanny und Herbert. Am Bayerischen Staatsschauspiel zeigt nun Jan Höft mit "Der Stiefel und sein Socken" seine erste Regiearbeit, Premiere ist am Freitag, 11. November, im Marstall. Sibylle Canonica, Arnulf Schumacher und Max Mayer stehen dort auf der Bühne. Mit im künstlerischen Team ist auch Ann Poppel, die als Ausstatterin und Kostümbildnerin mit Achternbusch zusammengearbeitet hat und nun sicher alte Erinnerungen ins Neue hineinträgt.

Der Stiefel und sein Socken, Premiere: Freitag, 11. November, 20 Uhr, Marstall, Telefon: 21 85 19 40