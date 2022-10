Von Yvonne Poppek

Andreas Beck bleibt bis zum Ende der Spielzeit 2028/2029 Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels. Wie Kunstminister Markus Blume bekannt gab, wurde der Vertrag soeben um weitere fünf Jahre verlängert. "Ihm ist es gelungen, mit digitalen Formaten und vielfältigen Neuproduktionen eine klare programmatische Handschrift zu entwickeln und die Theaterbühne für neue Zuschauergruppen zu erschließen", erklärte Blume und lobte Becks Risikobereitschaft und kreatives Potenzial in der Pandemiezeit: "Andreas Beck kam, sah und wagte."

Beck löste 2019 Martin Kušej am Staatstheater ab. Zuvor leitete er erfolgreich das Theater Basel, hatte künstlerische Stationen in Wien, Hamburg, Stuttgart und München. Beck, geboren 1965 in Mühlheim an der Ruhr, konnte seine erste Spielzeit am Residenztheater mit den Nebenbühnen im Marstall und Cuvilliéstheater noch vor der Pandemie beginnen. Relativ schnell allerdings wurden die Theater im Lockdown geschlossen. Ein schwieriger Start.

Dadurch ließ sich Beck nicht verunsichern. Kaum durfte das Publikum wieder herein, setzte er auf die großen, erzählerischen Bögen, die sein Theater ausmachen. Abende mit vier, fünf, auch sechs Stunden Dauer waren kein Tabu - das Publikum kam. Die längste Produktion "Das Vermächtnis" von Matthew Lopez in der Regie von Philipp Stölzl wurde sogar zu einem Hit in der Stadt. Mit den Regisseurinnen Nora Schlocker und Elsa-Sophie Jach sowie Regisseur Thom Luz bindet Beck drei künstlerisch sehr unterschiedliche, dem Literaturtheater verbundene Ansätze ans Haus. Hinzu kommen Regisseure wie Simon Stone oder Ulrich Rasche, die großen Namen der Szene, junge interessante Künstler wie Alexander Eisenach oder tief in den Text eingreifende Regisseurinnen wie Claudia Bauer und Karin Henkel. Neben all dem lässt Beck seinem herrlichen Ensemble aber auch den Platz für eigene Projekte, die im Stadtraum, im Marstall oder auch auf der Wiese dahinter herauskommen. So kann sich sein Theater immer weiter in der Stadt verankern - jetzt also bis 2029.