„Ich bin Maximilian II., der König von Bayern. Du darfst mich aber Max nennen“, klingt es im Ohr, während man sich den Weg vorbei an den Gemälden, Statuen und Ritterrüstungen im Bayerischen Nationalmuseum bahnt. Maximilian II. ist selbst in einer Büste gefangen und braucht nun die Hilfe der Museumsbesucher und Museumsbesucherinnen, um zurück in Freiheit zu gelangen und sich diese Stück für Stück, Rätsel um Rätsel zurückzuerarbeiten. Ein digitales Escape Game führt die Gäste durch das Museum und animiert sie dazu, sich mit den Exponaten aktiv auseinanderzusetzen. Denn nur so können sie die richtigen Zahlenkombinationen herausfinden und Max von dem ihm auferlegten Fluch erlösen.

Zwei Jahre lang hat er gedauert, der Weg von der Ausarbeitung der ersten Kniffeleien über die Entwicklung des Prototyps bis hin zum finalen Produkt. Die Idee für das Spiel kam vom Gymnasium Trudering, das auch an der Entwicklung beteiligt war, die Förderung für die Umsetzung vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Die Initialzündung dafür, dass das Truderinger Gymnasium mit ins Boot geholt wurde, war die Beschwerde-E-Mail einer Lehrerin nach einem Museumsbesuch.

Detailansicht öffnen König Maximilian II. sei in einer Büste gefangen, erfahren die Kinder. Hier die Büste von Wilhelm von Rümann aus dem Jahr 1900. (Foto: Bayerisches Nationalmuseum)

Der Weg zum Ziel war laut Anna von Chossy, der am Projekt beteiligten Lehrerin, nicht immer einfach, weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Beteiligten des Museums. Insbesondere die Corona-Maßnahmen warfen dem Team rund um die Entwicklung des Projekts immer wieder Steine in den Weg. Ein Vorankommen gestaltete sich in Zeiten von Lockdowns oft schwierig und erforderte viel Kraft. Und auch das Feedback seitens der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die die erarbeiteten Inhalte prüften, sei oft hart gewesen. Das habe die Schülerinnen und Schüler laut Chossy aber auf das „echte Leben“ vorbereitet. Trotz oder eben wegen all der Mühen hört man den Stolz in ihrer Stimme, als sie bei der Präsentation des Projekts sagt, dass „es schon etwas Besonderes ist, das, was wir auf Papier geschaffen haben, dann auch als Prototypen zu erleben“.

Ihre Schützlinge, die ihre Ideen in das Projekt eingebracht hatten und für das Ausdenken der Rätsel und Niederschreiben der Geschichten zuständig waren, haben im vergangenen Jahr das Abitur absolviert, in Vertretung waren rund zwei Dutzend Sechstklässler bei der Präsentation des Projekts dabei und testeten das Spiel ausgiebig. Was ihnen an dem Escape Game besonders gefallen habe? Da nannten sie das große Gemälde eines Flügelaltars, das in einem Vergleichsbild auf Fehler untersucht werden musste, das Zimmer mit den Münchner Stadtmodellen und das Zählen aller Brücken, oder eine Feder, die auf dem Display mit jedem gelösten Rätsel größer wurde.

„Wichtig ist uns, dass sich die Museumsbesucher und -besucherinnen mit den Ausstellungsstücken beschäftigen“, so Dorothea Band, eine Mitarbeiterin des Museums, die die Entwicklung seitens des Nationalmuseums mitbetreut hat. Zielgruppe sind zwar Zehn- bis 14-Jährige, doch Eltern, die mit ihren Kindern an regnerischen Tagen den Weg in das Museum finden, werden genauso gefordert. Mit dem Spiel wolle man zum Verweilen einladen, so Band. Es sei wichtig, „etwas zu entwickeln, das insbesondere junge Gäste des Museums begeistert, ihnen die Kunst und Geschichten hinter den Ausstellungsstücken näherbringt“.

Und das gelingt. Station für Station arbeitet man sich mit dem Escape Game durch das Museum. Auf spielerische Weise und mit Verweisen auf die Gegenwart werden einem die Geschichten der Objekte verständlich vermittelt. Und man kann dabei so tief in das Bearbeiten der Rätsel versinken, dass man es fast schon überhört, wenn sich Max, dessen Fluch gebrochen wurde, plötzlich mit den Worten „Meine Familie ist dir zu ewigem Dank verpflichtet“ verabschiedet und einen im Foyer des Eingangs allein zurücklässt.