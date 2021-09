Von Gerhard Fischer, München

Christl fährt, Birgit ist Beifahrerin, und Julia sitzt hinten in der Mitte. Wenn Christl und Birgit sich angiften, muss Julia vermitteln, aber das gelingt nicht immer, und deshalb ruft sie einmal: "Oh Gott, ich bin verloren!" Den schönsten Satz im BR-Trailer zu "3 Frauen 1 Auto" sagt freilich Birgit, nachdem sie die leichtlebige Christl abschätzig gemustert hatte: "I schau so, weil ich genau das auch meine, was ich nicht sage."