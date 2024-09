Innig verabschiedet der Bayerische Landesjugendchor nach 25 Jahren seinen Chorleiter und Dirigenten Gerd Guglhör in der Isarphilharmonie.

Kritik von Paul Schäufele, München

Auch die junge Frau, die – noch im Bann der Oktoberfest-Lustigkeit – am Anfang quer durch die Isarphilharmonie nach ihrem Kumpel brüllt, gehört dazu. Denn beim Konzert, mit dem der Bayerische Landesjugendchor seinen Dirigenten Gerd Guglhör verabschiedet, füllen auch ehemalige Sängerinnen und Sänger die Reihen. In 25 Jahren als Chorleiter hat Guglhör eine Gemeinschaft gestiftet und ein Niveau etabliert, an dem sich andere Chöre orientieren.