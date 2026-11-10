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Bayerischer Kabarettpreis„Lasst uns die Stradivari unter den Arschgeigen sein!“

Lesezeit: 3 Min.

Michael Mittermeier (links) bekam von Laudator Michael „Bully“ Herbig den Hauptpreis beim Bayerischen Kabarettpreis überreicht.
Michael Mittermeier (links) bekam von Laudator Michael „Bully“ Herbig den Hauptpreis beim Bayerischen Kabarettpreis überreicht.
Foto: Florian Peljak

Bei der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises schwärmt Bully Herbig vom „Flummi auf Ecstasy“, eine Senkrechtstarterin will sich die AfD vorknöpfen – und am Ende stehen auch auf der Bühne frisch verliebte Fans.

Von Thomas Becker

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Manchmal sind es gar nicht die großen Worte, die ausladenden Reden und Elogen, die von einer Preisverleihung in Erinnerung bleiben. Sondern ein paar Blicke, ein stilles Lächeln – womöglich Ausdruck einer soeben erstmals empfundenen Seelenverwandtschaft. So geschehen, als Tina Teubner mit einem ihrer ziemlich unnachahmlichen Songs im Lustspielhaus die Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises beschließt.

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:Unverschämterweise ziemlich gut

„Leider live“ heißt der Abend, mit dem Bully Herbig die Münchner Olympiahalle ausverkauft. Offiziell ganz ohne Programm. Aber ein bisschen was vorbereitet hat er dann doch.

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