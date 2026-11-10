Bei der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises schwärmt Bully Herbig vom „Flummi auf Ecstasy“, eine Senkrechtstarterin will sich die AfD vorknöpfen – und am Ende stehen auch auf der Bühne frisch verliebte Fans.

Manchmal sind es gar nicht die großen Worte, die ausladenden Reden und Elogen, die von einer Preisverleihung in Erinnerung bleiben. Sondern ein paar Blicke, ein stilles Lächeln – womöglich Ausdruck einer soeben erstmals empfundenen Seelenverwandtschaft. So geschehen, als Tina Teubner mit einem ihrer ziemlich unnachahmlichen Songs im Lustspielhaus die Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises beschließt.