Preisverleihungen sind etwas Wunderbares – aber nicht jedermanns Sache. Nicht zu übersehen war das im Schlussbild des Bayerischen Kabarettpreises. Schon 25 Mal war der zuvor schon an Frau und Mann gebracht worden, doch wohl selten dürften die Ausgezeichneten emotional weiter auseinander gelegen haben als an diesem Abend im Lustspielhaus.
Bayerischer KabarettpreisPreisträgerin Toxische Pommes: „Eigentlich hasse ich Kabarett“
Lesezeit: 3 Min.
Claus von Wagner erhält den Haupt-, Ringsgwandl den Ehrenpreis, Lara Ermer und Toxische Pommes holen die Jugend ab. Deren Kennzeichen: „Die scheißt sich nix.“
Von Thomas Becker
Roncalli-Premiere:Wenn Uli Hoeneß wieder träumt
Schallendes Lachen und viel Applaus: Wie der Circus Roncalli selbst die traditionell schwer zu beeindruckenden Münchner VIP-Gäste in staunende Kinder verwandelt.
Lesen Sie mehr zum Thema