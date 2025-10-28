Zum Hauptinhalt springen

Bayerischer KabarettpreisPreisträgerin Toxische Pommes: „Eigentlich hasse ich Kabarett“

Lesezeit: 3 Min.

Die Preisträger von links: Claus von Wagner, Georg Ringsgwandl, Toxische Pommes und Lara Ermer.
Die Preisträger von links: Claus von Wagner, Georg Ringsgwandl, Toxische Pommes und Lara Ermer. (Foto: Florian Peljak)

Claus von Wagner erhält den Haupt-, Ringsgwandl den Ehrenpreis, Lara Ermer und Toxische Pommes holen die Jugend ab.  Deren Kennzeichen: „Die scheißt sich nix.“

Von Thomas Becker

Preisverleihungen sind etwas Wunderbares – aber nicht jedermanns Sache. Nicht zu übersehen war das im Schlussbild des Bayerischen Kabarettpreises. Schon 25 Mal war der zuvor schon an Frau und Mann gebracht worden, doch wohl selten dürften die Ausgezeichneten emotional weiter auseinander gelegen haben als an diesem Abend im Lustspielhaus.

