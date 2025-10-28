Preisverleihungen sind etwas Wunderbares – aber nicht jedermanns Sache. Nicht zu übersehen war das im Schlussbild des Bayerischen Kabarettpreises. Schon 25 Mal war der zuvor schon an Frau und Mann gebracht worden, doch wohl selten dürften die Ausgezeichneten emotional weiter auseinander gelegen haben als an diesem Abend im Lustspielhaus.