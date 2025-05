Der mit 4000 Euro dotierte erste Preis ging an das Projekt „KulturBunt Neuperlach e.V.“, das seit 1995 die kulturelle Vielfalt und den interkulturellen Austausch im Münchner Stadtteil Neuperlach fördert. 2000 Euro gingen an das drittplatzierte Münchner Projekt „Musicians for a better life e.V.“, das seit 2018 junge Leute mit Flucht- und Migrationsgeschichte mithilfe von Chor- und Instrumentalunterricht unterstützen will.

Mit dem zweiten Preis – und damit 3.000 Euro – wurde das Theaterlabor Nürnberg geehrt. Die 2002 gegründete interkulturelle Theatergruppe will mit ihren Theaterstücken Vorurteile abbauen und den interkulturellen Dialog fördern. Mehr als 40 Personen mit und ohne Fluchterfahrung engagieren sich ehrenamtlich in dem Projekt.

Vergeben wird der Bayerische Integrationspreis gemeinsam vom Bayerischen Landtag, dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie dem Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung. Das diesjährige Motto lautete „Kunst macht sichtbar – Integration durch Teilhabe am kulturellen Leben“. Beworben hatten sich 107 Projekte aus ganz Bayern.